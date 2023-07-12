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"Украине давали ложные надежды". Польский генерал потерял веру в НАТО

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции перед саммитом НАТО в Вильнюсе, Литва
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции перед саммитом НАТО в Вильнюсе, Литва.
Источник изображения: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

НАТО принялась остужать пыл союзников. Началась карусель, которая не принесет никакой пользы Украине, заявил в интервью Do Rzeczy генерал Вальдемар Скшипчак. США и Китай ищут формально-правовой способ достичь компромисса. Будет перемирие, но не мир, считает военный.

"Я теряю веру в НАТО", – говорит порталу Do Rzeczy генерал Вальдемар Скшипчак (Waldemar Skrzypczak).

Do Rzeczy: США обещают поставить Украине кассетные боеприпасы, отношение к которым в мире неоднозначно. Как это отразится на действиях украинской армии?

Вальдемар Скшипчак: Кассетные боеприпасы некоторыми странами были запрещены. У великих мира сего, конечно же, на складах лежат сотни тысяч тонн этих боеприпасов. Проблема не нова, запрет на кассетные боеприпасы обсуждался еще 20 лет назад. Я помню, как во время миссии в Ираке мы сами испытывали проблемы с этими снарядами, которыми была усеяна территория.

Усовершенствованный обычный боеприпас двойного назначения (DPICM) несет в своей боевой части кассету с множеством боеприпасов меньшего размера, которые при взрыве разлетаются над поверхностью земли и поражают цели на большой площади. Они поражают легкобронированные боевые машины и так называемую живую силу, то есть военнослужащих, находящихся в траншеях, окопах, везде, где они скрываются от атаки противника.

Использование таких боеприпасов украинцами где-нибудь на Запорожье, где обороняются русские, позволило бы значительно сократить их линию обороны. Если такие поставки состоятся, русским есть чего бояться.

– Украина, вероятно, сравнялась с Россией по количеству танков. Действительно ли их количество имеет такое большое значение?

– Ключевого значения они не имеют, так как на поле боя кроме танков действует также авиация, артиллерия, противотанковые средства. В этом конфликте танки пока что не сыграли ключевой роли. Мы так и не увидели прорывной танковой битвы, которую некоторые ожидали. Украинцы на Донбассе не рвутся в атаку, потому что знают, что у русских имеются и мины, и противотанковые средства, которые эффективны в борьбе с танками.

– В Вильнюсе проходит долгожданный саммит НАТО. Что вы ожидаете в контексте украинского кейса?

– Ожиданий у меня все меньше и меньше. Еще три месяца назад все говорили об этом саммите с большим энтузиазмом. Теперь и о Вильнюсе, и о том, чтобы оправдать надежды Украины, говорить перестали. Неожиданно всю эту тему стали спускать на тормозах. Просто набрали воды в рот, как будто ничего особо важного не ожидается.

– В чем причина?

– Похоже, что внутри НАТО имеются центробежные силы, которые блокируют дорожную карту Украины относительно ее членства в Альянсе. Оказалось, что НАТО в очередной раз не в состоянии выработать единое и консолидированное решение, которое могло бы хотя бы частично оправдать ожидания украинцев. На мой взгляд, Украине давали ложные надежды, много чего наобещали, а теперь дают задний ход. По большому счету, русским сейчас никто не мешает делать то, что они делают. Я теряю веру в НАТО, потому что, раз она охлаждает пыл союзников, это означает, что началась карусель, от которой Украине не будет никакой пользы. А обещаниями вымощена дорога в ад.

– Означает ли это, что Запад уже хочет положить конец этому конфликту?

– Я думаю, что Соединенные Штаты и Китай обсуждают перемирие и ищут формально-правовой способ достичь компромисса и заставить президентов Путина и Зеленского договориться. Но между ними слишком много разногласий, которые не позволят им достичь мира. Так что, будет перемирие, но не мир.

Автор: Дамиан Цыган (Damian Cygan)

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