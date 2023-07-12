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ТАСС

МИД КНДР потребовал от США отказаться от поставок кассетных боеприпасов на Украину

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Триумфальные ворота в Пхеньяне
Триумфальные ворота в Пхеньяне.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Министр иностранных дел республики Цой Сон Хи выразила уверенность, что "Россия достигнет окончательной победы"

СЕУЛ, 11 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи потребовала от США отказаться от "преступного решения" поставить на Украину кассетные боеприпасы. Об этом во вторник сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Осуждаем как преступное и опасное действие, которое толкает мир к новой катастрофе, решение США поставить оружие массового поражения на Украину. Решительно требуем от США немедленно отказаться от этого решения", - сказала Цой Сон Хи.

Она добавила, что американские поставки "никак не повлияют на волю российской армии, которая защищает достоинство и суверенитет страны". Также глава МИД выразила уверенность, что "Россия достигнет окончательной победы".

Цой Сон Хи напомнила, что использование таких боеприпасов запрещено на международном уровне. При этом, по ее словам, "повсюду в мире, куда американская армия принесла кассетные боеприпасы, не прекращаются потери из-за них". "США, будучи военным преступником и распространителем оружия массового поражения, не думают о таких вещах, как жизни мирного населения, в своем стремлении сохранить господство. США снова продемонстрировали миру свое бесстыжее поведение", - добавила Цой Сон Хи, предупредив, что в случае использования такого оружия на Украине, "Вашингтону следует быть готовым к катастрофическим последствиям".

7 июля помощник президента США по национальной безопасности Салливан сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. 

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КНДР
Россия
США
Украина
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