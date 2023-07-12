Войти
Известия.ru

Военный эксперт рассказал о технических характеристиках БМПТ «Терминатор»

490
0
0
Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

Военный эксперт Леонков: российский «Терминатор» — универсальная машина

Военный эксперт Алексей Леонков 11 июля рассказал «Известиям» о технических характеристиках российской боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор».

По его словам, это универсальная машина. Она вооружена двумя 30-миллиметровыми пушками и пакетом ПТУР, что позволяет эффективно действовать против живой силы и тяжелой техники противника.

«БМПТ обкатывались в Сирии. В зоне военной спецоперации она неплохо показывает себя, уничтожает живую силу, легкобронированную и автотехнику. Противник явно не рассчитывал встречи с такой боевой машиной. Машина эффективная, и ей трудно противостоять. Но это не значит, что БМПТ не надо модернизировать. Думаю, машина скоро претерпит изменения», — сказал Леонков.

Сейчас в зоне спецоперации продолжается обкатка «Терминатора», накапливается опыт применения, уверен эксперт.

«Многие военные эксперты говорили, что для БМПТ мало 30-миллиметровых пушек, нужно 57 мм. С такой пушкой огневая мощь машины значительно вырастет, машина станет лучше. Боевой модуль с 57-миллиметровой пушкой у нас уже есть — на зенитном артиллерийском комплексе «Деривация-ПВО». По результатам боевой работы в зоне СВО решится судьба БМПТ, наметятся пути модернизации», — заключил Леонков.

Ранее в этот день стало известно, что экипаж БМПТ «Терминатор» группировки «Юг» выпустил 400 снарядов по украинским позициям под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике. Отмечается, что стрельба велась из автоматической пушки калибра 30 мм с расстояния 4 км до противника.

Также 11 июля корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал работу экипажа тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек», выжигающей укрепрайоны и позиции Вооруженных сил Украины в Запорожской области.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Украина
Продукция
БМПТ Рамка-99
Деривация-ПВО
Солнцепёк
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
01.09.2020
"У "Арматы" большое будущее". Глава Уралвагонзавода — о развитии танкостроения России
25.06.2020
Победная традиция: как проходил юбилейный парад в Москве
12.03.2018
Дорого и бессмысленно
28.02.2018
Какими видами оружия обеспечит армию новая госпрограмма
03.06.2015
Проекция силы
23.05.2014
Военно-техническое сотрудничество России и Казахстана выходит на уровень стратегического партнерства
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.07 12:36
  • 52722
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.07 10:02
  • 2575
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.07 09:18
  • 1
Нормальное отражение: ПВО России отбила украинские ракетные атаки
  • 12.07 08:50
  • 1
«Опасная цель». ВСУ пытались атаковать Крымский мост списанными ракетами
  • 12.07 01:33
  • 2
Ростех сообщил о готовности дальше наращивать объемы производства вооружения для МО РФ
  • 11.07 22:38
  • 477
Претензии к администрации сайта
  • 11.07 19:47
  • 3
Эксперт: ракеты С-200 устарели настолько, что больше опасны для украинской стороны
  • 11.07 17:26
  • 2
Ростех рассчитывает за 2-3 года начать ставить двигатели ПД-8 на вертолеты Ми-26
  • 11.07 15:40
  • 0
Тихановская и «полк Калиновского» ждут своего часа, чтобы напасть на Беларусь
  • 11.07 15:02
  • 0
СпецТек внедрил систему ТОиР в АО «Мытищинский машиностроительный завод»
  • 11.07 14:52
  • 14
Армия США впервые запустила ракету Tomahawk с наземной установки
  • 11.07 10:23
  • 1
Представитель Белого дома подтвердил планы США предложить «израильскую модель» гарантий безопасности для Украины
  • 11.07 08:58
  • 1
Группа «Вагнер» дает уроки
  • 10.07 21:07
  • 13
Песков сообщил, что глава группы "Вагнер" "уйдет" в Белоруссию
  • 10.07 18:49
  • 78
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214