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ТАСС

AFP: Франция уже поставила Украине ракеты SCALP

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Ракета дальнего радиуса действия SCALP
Ракета дальнего радиуса действия SCALP.
Источник изображения: ABACA via Reuters Connect

По словам источника, первые ракеты были поставлены в тот момент, когда президент Франции Эмманюэль Макрон об этом объявил

ПАРИЖ, 11 июля. /ТАСС/. Франция уже начала поставки Украине ракет дальнего радиуса действия SCALP.

Об этом сообщило во вторник Agence France-Presse со ссылкой на источник в министерстве вооруженных сил республики.

"Первые ракеты были поставлены в тот момент, когда президент Франции Эмманюэль Макрон об этом объявил", - приводит агентство слова источника, сказанные им на полях саммита НАТО в Вильнюсе. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Франция
Продукция
SCALP
Проекты
NATO
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