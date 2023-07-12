AFP: Франция уже поставила Украине ракеты SCALP

По словам источника, первые ракеты были поставлены в тот момент, когда президент Франции Эмманюэль Макрон об этом объявил

ПАРИЖ, 11 июля. /ТАСС/. Франция уже начала поставки Украине ракет дальнего радиуса действия SCALP.

Об этом сообщило во вторник Agence France-Presse со ссылкой на источник в министерстве вооруженных сил республики.

"Первые ракеты были поставлены в тот момент, когда президент Франции Эмманюэль Макрон об этом объявил", - приводит агентство слова источника, сказанные им на полях саммита НАТО в Вильнюсе.