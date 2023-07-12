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ТАСС

Золотов назвал стабильность в государстве залогом позитивной динамики в ходе СВО

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Главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации Виктор Золотов
Главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации Виктор Золотов.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Глава Росгвардии отметил, что спецоперация на Украине "запустила механизм модернизации и создания новых отраслей экономики, обеспечила рост отечественного производства"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Позитивная динамика на фронте сохраняется за счет поддержания стабильности в государстве, заявил во вторник глава Росгвардии Виктор Золотов.

"Важным залогом сохранения позитивной динамики на фронте является поддержание повседневной стабильности в государстве, основанной на региональной безопасности, которая во многом достигается за счет слаженной работы местных властей и правоохранительных структур, где особая роль отводится Росгвардии", - сказал Золотов на церемонии передачи 100 автомобилей "Москвич 3" подразделениям вневедомственной охраны столичного главка Росгвардии.

Он отметил, что спецоперация на Украине "запустила механизм модернизации и создания новых отраслей экономики, обеспечила рост отечественного производства". "Очередным вкладом в региональную безопасность станет передача 100 новых служебных автомобилей отечественной марки "Москвич", чье производство возрождено решением руководства столицы. Эти современные транспортные средства станут достойным подарком службе вневедомственной охраны", - отметил Золотов.

Круглосуточно около 450 экипажей вневедомственной охраны столичного главка Росгвардии патрулируют улицы города, пояснили в пресс-службе Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. Под охраной росгвардейцев находятся свыше 184 тыс. объектов в Москве, с начала года за различные нарушения задержаны более 21 тыс. человек. 

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