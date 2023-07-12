Германия передаст Украине две установки ЗРК Patriot, 40 БМП Marder и 25 ОБТ "Leopard-1A5"

ЦАМТО, 11 июля. Берлин в рамках нового пакета военной помощи поставит Киеву две установки ЗРК Patriot, 40 БМП Marder и 25 танков "Leopard-1A5". Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в заявлении Минобороны Германии.

"К саммиту НАТО в Вильнюсе правительство Германии подготовило очередной комплексный пакет поддержки Вооруженных сил Украины", – говорится в заявлении, опубликованном на сайте оборонного ведомства Германии.

Новый пакет, который по месту проведения саммита НАТО назвали "Вильнюсским", включает две установки ЗРК Patriot, 40 БМП Marder и 25 танков "Leopard-1A5". Также Киеву будут поставлены пять ремонтно-эвакуационных бронемашин, 20 тыс. артиллерийских боеприпасов и 5 тыс. дымовых снарядов калибра 155-мм, средства для разминирования.

Помимо прочего, Берлин включил в пакет комплекс средств борьбы с беспилотниками, а также комплекс средств ближней разведки на базе немецкого БЛА LUNA, сообщает агентство.