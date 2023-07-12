Войти
Военное обозрение

Советник президента США: Джо Байден поддержит продажу Турции новейшей версии истребителей F-16

399
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Турция получит американские истребители F-16 последней версии, Джо Байден пообещал в ближайшее время провести консультации с Конгрессом по этому вопросу. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Одобрение Турцией заявки Швеции на вступление в НАТО повлекло за собой ответную реакцию - США пообещали Анкаре разблокировать продажу истребителей, давно ожидаемую турками. По словам Салливана, Джо Байден "дал понять, что поддерживает передачу". По окончании саммита в Вильнюсе он проведет консультации с Конгрессом по данному вопросу.

Он не сделал никаких оговорок по этому поводу (...) Он намерен продвигаться с этой передачей

- заявил представитель Белого дома, но никаких подробностей не привел.

Напомним, что США удалили Турцию из программы создания истребителя пятого поколения F-35 из-за закупки российской зенитной системы С-400. При этом США предложили Анкаре взамен новейших F-35 закупить истребители F-16 Block 70, на что турки согласились. Как неоднократно сообщалось, Турция планирует закупить 40 самолетов F-16 в последней конфигурации и еще 80 комплектов Block 70 для модернизации уже стоящих на вооружении F-16 Block 30.

Однако США уже несколько лет затягивают сделку, вынуждая Анкару идти на различные уступки. К тому же Анкара намерена потратить на закупку истребителей средства из сумм, уже выплаченных США за истребители F-35. Как заявил ранее Эрдоган, Турция передала США 1,4 млрд. долларов в качестве аванса за истребители пятого поколения, но до сих пор ни самолетов, ни средств обратно не получила.

Между тем, в Конгрессе Байдену будет не просто добиться снятия запрета на поставку истребителей Турции, большая группа сенаторов выступает категорически против этого требуя, чтобы Анкара отказалась от российских систем С-400, а еще лучше, чтобы передала их США "для изучения".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Турция
Швеция
Продукция
F-16
F-35
С-400 Триумф
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
20.05.2022
Эрдоган заблокировал расширение НАТО. Названа причина
13.12.2021
«Если Россия не поставит оружие Турции - это сделают другие»
15.03.2021
Су-57 стал для Турции поводом подразнить Москву и Вашингтон
26.11.2020
Британия нацеливает на врагов турецкие истребители будущего
03.07.2019
Турция запасается запчастями для оружия в ожидании санкций США
10.05.2018
Под крыло Эрдогана
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.07 12:36
  • 52722
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.07 10:02
  • 2575
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.07 09:18
  • 1
Нормальное отражение: ПВО России отбила украинские ракетные атаки
  • 12.07 08:50
  • 1
«Опасная цель». ВСУ пытались атаковать Крымский мост списанными ракетами
  • 12.07 01:33
  • 2
Ростех сообщил о готовности дальше наращивать объемы производства вооружения для МО РФ
  • 11.07 22:38
  • 477
Претензии к администрации сайта
  • 11.07 19:47
  • 3
Эксперт: ракеты С-200 устарели настолько, что больше опасны для украинской стороны
  • 11.07 17:26
  • 2
Ростех рассчитывает за 2-3 года начать ставить двигатели ПД-8 на вертолеты Ми-26
  • 11.07 15:40
  • 0
Тихановская и «полк Калиновского» ждут своего часа, чтобы напасть на Беларусь
  • 11.07 15:02
  • 0
СпецТек внедрил систему ТОиР в АО «Мытищинский машиностроительный завод»
  • 11.07 14:52
  • 14
Армия США впервые запустила ракету Tomahawk с наземной установки
  • 11.07 10:23
  • 1
Представитель Белого дома подтвердил планы США предложить «израильскую модель» гарантий безопасности для Украины
  • 11.07 08:58
  • 1
Группа «Вагнер» дает уроки
  • 10.07 21:07
  • 13
Песков сообщил, что глава группы "Вагнер" "уйдет" в Белоруссию
  • 10.07 18:49
  • 78
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214