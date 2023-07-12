В Чехии объяснили, почему до конца украинского конфликта еще далеко

Вооруженный конфликт на Украине длится уже более 16 месяцев. Однако признаков его окончания пока не видно, пишет Seznam zprávy. Автор статьи приводит прогнозы экспертов о дальнейших событиях на поле боя и их оценку международно-политической перспективы с учетом уроков прошлого.

На поле боя силы, похоже, равны, но пока ждать мирных переговоров между Украиной и Россией не приходится. Опыт Первой мировой войны не обнадеживает.

С начала российской спецоперации на Украине прошло уже более 16 месяцев. Вооруженный конфликт унес тысячи жизней, в том числе, по данным ООН на июнь, жизни девяти тысяч мирных жителей. Тем не менее пока не видно никаких признаков, что дело идет к сложению оружия.

Сколько еще на востоке Европы будет продолжаться вооруженный конфликт? Удастся ли Украине освободить оккупированные территории, или Россия отстоит их? Будет ли вообще явный победитель и побежденный? При каких условиях стороны могли бы заключить хотя бы перемирие?

Все это логичные вопросы, на которые, однако, пока нельзя дать простой и точный ответ. И все-таки задуматься над ними стоит.

В настоящей статье я представлю три разных взгляда специалистов, которые прокомментировали сложную тему с точки зрения их специализации. Помимо прогнозов относительно дальнейших событий на поле боя, я предлагаю вам также ознакомиться с международно-политической перспективой и вспомнить уроки продолжительных и кровавых конфликтов прошлого.

Быстрый прорыв, но с резервами

При взгляде на сложившуюся сейчас картину боев кажется, что силы сторон равны. Пока заявленное украинское контрнаступление не привело к решительным прорывам. Молниеносный мятеж частной военной компании "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным никак особо не отразился на боеспособности российской стороны.

По словам Зденека Петраша из Центра исследований в области безопасности и военной стратегии Университета обороны в Брно, пока еще слишком рано говорить, приведет ли украинское контрнаступление к перелому в вооруженном конфликте.

Саммит НАТО приблизит Украину к альянсу

Во вторник 11 июля президенты и премьеры стран Североатлантического альянса встретятся на двухдневном саммите в Литве. По словам Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, участники встречи подтвердят, что в будущем Украина станет членом блока. Украинский президент Владимир Зеленский перед саммитом в Вильнюсе посетил несколько стран-членов НАТО, включая Чешскую Республику.

"Ситуация на украинском фронте зависит от множества переменных и труднопредсказуема. Может возникнуть ряд факторов, которые повлияют, во-первых, на планирование операции как таковой, а во-вторых, конечно, на ее ход", — заявил Зденек Петраш в комментарии "Сезнам справы".

Он отметил, что по имеющимся на сегодня данным, украинские соединения будут вести наступательные действия как минимум в четырех местах фронтовой линии: под Луганском, на западе от Донецка, в Запорожье и с левой стороны дельты Днепра под Херсоном. Причем, до конца не ясно, какими силами и средствами украинские вооруженные силы ведут эти действия.

"Однако совершенно точно сейчас не применяется весь потенциал сил, то есть более десяти бригад сухопутных войск, которые были созданы с расчетом на контрнаступление", — подчеркнул эксперт.

С другой стороны, по его словам, весьма вероятно, что главный удар киевского контрнаступления только предстоит. Украина пока задействовала не так много сил, что наводит на мысль — до сих пор ВСУ проводили так называемую разведку боем. То есть, украинское командование старалось найти слабые места в российской обороне, куда впоследствии можно было бы ударить в ходе основного контрнаступления.

"Можно предположить, что после этого этапа Украина начнет решающую фазу контрнаступления, которая развернется, скорее всего, только на одном или максимум двух направлениях. Эта фаза контрнаступления может вестись на относительно узком участке фронтовой линии размером в несколько километров. Однако это позволит совершить быстрый прорыв оборонительной линии и вклиниться в оборонительную систему противника, расколов его защиту", — описал возможное развитие событий Зденек Петраш, который, являясь научным сотрудником, также остается полковником Генерального штаба Чешской Республики в запасе.

АЭС опять в игре

В последние недели росли опасения из-за возможного повреждения Запорожской АЭС в результате боевых действий. Сейчас она находится под контролем российских сил. Обе стороны конфликта обвиняли друг друга в подготовке саботажа.

Однако это не единственная угроза, связанная с радиацией. Авторитетный российский профессор и эксперт в области международных отношений Сергей Караганов вызвал в июне большой резонанс, предложив, чтобы Москва нанесла превентивный ядерный удар по Западу.

По его мнению, именно такой шаг заставил бы союзников Киева прекратить помогать Украине и согласиться на геополитические требования России, и, что парадоксально, такой удар якобы позволил бы предотвратить полномасштабную ядерную войну, угроза которой нависла над миром. По мнению Караганова, западные государства не осмелятся нанести ответный удар.

"Это морально страшный выбор — мы применяем оружие Бога, обрекая себя на тяжкие духовные потери. Но если этого не сделать, не только Россия может погибнуть, но скорее всего закончится вся человеческая цивилизация", — написал политолог в статье для российского издания "Профиль".

Но против предложения Караганова выступили другие специалисты, в том числе трое аналитиков из московского Центра международной безопасности Российской академии наук.

"Тогда договориться о прекращении огня, не говоря уже о мирном урегулировании конфликта, станет практически невозможно. Сторонам ничего не останется, кроме дальнейшей ядерной эскалации по количеству, мощности и географическому охвату задействованных средств", — заявил один из экспертов в статье в российском "Коммерсанте".

По мнению чешского аналитика Зденека Петраша, суждения подобные тем, которые высказал Караганов, следует воспринимать как часть информационной войны и стратегии сдерживания. "В данном случае мы явно видим попытку отправить ясный сигнал западным государствам, чтобы они не включались в помощь Украине", — сказал чешский эксперт из Центра исследований в области безопасности и военной стратегии Университета обороны в Брно

По словам Зденека Петраша, если судить по событиям к настоящему моменту, основные оборонительные усилия России сосредоточены на обеспечении сухопутного доступа в Крым. Однако именно там украинские силы могут нанести основной удар в ходе контрнаступления, если им удастся совершить прорыв в Западном Запорожье в направлении Мелитополя и далее к Азовскому морю. Тогда украинцы смогли бы отрезать оборонительные позиции русских в центральной части фронта от их позиций на юге, то есть в Херсоне. В таком случае россиянам было бы трудно снабжать свои силы, подвозить подкрепление и все необходимое в эти ключевые области. Украинцы получили бы контроль над путями в Крым, и им было бы легче освобождать другие оккупированные области.

Правда, совершать такой прорыв нужно быстро и решительно, пользуясь моментом неожиданности, чтобы у российского командования не осталось времени на концентрацию защищающихся подразделений и возвращения на оборонительные позиции. "Шансов повторить такой маневр или скорректировать его у украинской стороны останется немного", — подчеркнул Зденек Петраш.

Скепсис уместен

Даже если украинцам удастся ощутимо продвинуться, например, как в прошлом году в Херсоне, не обязательно в результате это приведет к мирным переговорам и какому-то соглашению. По мнению Ондржея Дитриха из пражского Института международных отношений, Москва по-прежнему будет ставить на то, что западная помощь Украине, которая играет для нее основополагающую роль, со временем сократится.

"Вероятно, на какое-то время конфликт будет заморожен, или его интенсивность снизится", — сказал чешский аналитик.

В таком случае Украина не достигнет своих целей. Она не вступит в Североатлантический альянс, поскольку даже сторонники ее членства на Западе допускают его только после завершения вооруженного конфликта. По-видимому, ей также не удастся восстановить контроль над всей оккупированной территорией, включая Крым.

Впоследствии, как считает Ондржей Дитрих, ситуация будет зависеть от того, насколько успешно удастся силой сдерживать попытки Кремля перекроить политическую карту Европы. Нужно будет ограничить возможности Москвы вести другие "путинские войны", и в этом помогут, в первую очередь, санкции, а кроме того, создание такой оборонной системы, которая отпугнет Москву от дальнейших авантюр. В эту систему следует каким-то образом включить и Украину, которая должна получить гарантии безопасности.

Также подойдет время для переговоров с Россией, в ходе которых, несмотря на взаимное недоверие, определятся базовые правила сосуществования, включая механизмы для предотвращения эскалации конфликта с Североатлантическим альянсом. "Однако, конечно, речь не пойдет о новом устройстве, в котором Украина с ограниченным суверенитетом играла бы роль буферной зоны", — подчеркнул эксперт по международной безопасности.

Он не исключает пусть и маловероятные, но переломные сценарии, такие как коллапс путинского режима в России или правительства Владимира Зеленского на Украине или прекращение поддержки Украины со стороны будущей президентской администрации США. Тогда Киеву пришлось бы искать компромиссы.

Так или иначе, по мнению Ондржея Дитриха, маловероятно, чтобы в ближайшем будущем удалось договориться о новом стабильном устройстве на европейском континенте. Также он не видит явной перспективы "вынужденного мира" из-за ослабления Украины. Основная предпосылка для стабильного мира в Европе — принципиальное изменение государственной геополитики России, что, однако, невозможно себе представить без смены режима, но даже это не гарантирует желаемых перемен.

Итак, выводы его полны скепсиса. "Идея о том, что в Европе воцарится мир без вооруженных операций и все конфликты будут решаться по общепринятым и соблюдаемым всеми правилам мирного сосуществования без оружия, к сожалению, очень далека от реальности", — добавил эксперт.

Предостережения из прошлого

Итак, ждать скорейшего мира на Украине не приходится, и с течением времени этот вооруженный конфликт все больше напоминает о прошлых кровавых войнах, которые продолжались много лет и унесли множество жизней, принесли огромный экономический ущерб и привели к принципиальным политическим изменениям.

Историк Маргарет Макмиллан, авторитетный профессор Оксфордского университета, недавно опубликовала статью в журнале "Форин афферс", в которой отметила ряд сходств между вооруженным конфликтом на Украине и Первой мировой войной. По мнению Макмиллан, опыт Первой мировой войны в Европе должен напоминать нам о "чудовищной цене продолжительного и ожесточенного вооруженного конфликта".

В 1914 и 2022 году многие государственные деятели не могли себе представить, что начнется война, но они глубоко ошибались. В свою очередь, те, кто развязал вооруженный конфликт, не смогли правильно спрогнозировать его развитие.

Так же, как в 1914 году, когда правительство Австро-Венгрии после покушения на эрцгерцога Фердинанда решило напасть на Сербию, Владимир Путин пришел к выводу, что вооруженный конфликт — правильное решение. Так же, как немецкие генералы, российский президент был уверен, что за короткое время одержит убедительную победу.

Однако объявление войны Сербии втянуло тогда в конфликт сильного противника — Россию, а вместо быстрого поражения Франции Германия получила продолжительную и кровавую окопную войну, которая наконец исчерпала страну и привела ее к развалу.

"Вооруженный конфликт продолжается только второй год, но после многих месяцев на фронте мы видим укрепленные линии и большие людские потери. Конечно, эта ситуация не исключает новых крупных операций обеих сторон и последующих стремительных изменений. Тем не менее по прошествии более года войны продвижения будут обходиться намного более страшной ценой", — отметила Маргарет Макмиллан.

По ее словам, точно так же, как в прошлом, свою роль может сыграть народное недовольство и неспособность поддерживать работу военной экономики. Украинское общество выдержало огромные вызовы и страдания и показывает большее единство, чем когда-либо. Но вопрос в том, сколько еще страна сохранит это единство в условиях, когда ее инфраструктуру постоянно разрушают, а масса ее граждан уехали за рубеж. Помимо прочего, Украина может испытывать нехватку оружия и боеприпасов, особенно после ожесточения боев в летние месяцы.

Аналогии напрашиваются и при взгляде на изобретательность, с которой противоборствующие стороны добиваются взятия или, напротив, стараются отстоять некоторые места, обладающие для них особым символическим значением. Причем о количестве жертв никто не думает. С такой же свирепостью, как во времена Первой мировой войны немецкое командование пыталось взять французскую крепость Верден, русские сейчас воевали за Артемовск (Бахмут).

По мнению британского историка, настораживает и неизменная убежденность в необходимости полного поражения противника. Кроме того, во время продолжительных вооруженных конфликтов постепенно меняются первоначальные цели, которые расцениваются как победа. Для России сначала было важно "освободить" Украину, свергнуть правительство Владимира Зеленского, а теперь Москва готова удовольствоваться сохранением оккупированных территорий. С другой стороны, украинское правительство в начале вооруженного конфликта пыталось выдержать российский удар и защитить страну, а теперь Киев хочет вытеснить русских со всей территории Украины, включая Луганскую и Донецкую область, а также Крым.

"Пока обе стороны по-прежнему надеются, что добьются чего-то, что смогут назвать победой, трудно будет усадить их за стол переговоров, а углубляющаяся пропасть между их военными целями еще больше отдаляет возможность договора", — написала Маргарет Макмиллан.

Автор: Томаш Перглер (Tomáš Pergler)