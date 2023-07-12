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Известия.ru

В Кремле назвали ошибочным решение о передаче Киеву дальнобойных ракет

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Решение Франции о передаче ракет дальнего радиуса действия Украине является ошибочным, но не влияющим на ход спецоперации по защите Донбасса, заявил во вторник, 11 июля, официальный представитель президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Безусловно, еще предстоит прояснить и выяснить, о каком именно радиусе идет речь. Это, с нашей точки зрения, ошибочное решение, чреватое последствиями для украинской стороны», — сказал он.


Россия примет соответствующие контрмеры, а передача ракет не повлияет на ход спецоперации, подчеркнул Песков.

«Еще раз повторяем принципиальный подход в отношении подобных решений: эти решения не могут, не способны повлиять на ход событий в рамках СВО. Они могут только утяжелить участь киевского режима», — добавил он.

Таким образом Песков прокомментировал заявление французского лидера Эмануэля Макрона о передаче Киеву ракет данного типа для поддержки наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), сделанное им на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

Ранее, 7 июля, США одобрили отправку кассетных боеприпасов в качестве помощи ВСУ. Свое решение Соединенные Штаты аргументировали недостатком обычных типов боеприпасов для передачи и необходимостью нарастить их производство.

Позднее, 10 июля, стало известно, что Еврокомиссия не против поставок Украине кассетных боеприпасов для самообороны. Между тем официальный представитель МИД Китая Мао Нин отметила, что вследствие отправки США кассетных боеприпасов Украине в зоне конфликта могут образоваться гуманитарные проблемы.

Западные страны пытаются усилить военную поддержку Украины на фоне признания провала контрнаступления ВСУ. Так, 7 июля полковник украинской армии Сергей Яндульский в беседе с обозревателем Лоренцо Кремонези в статье для Corriere Della Sera признал, что украинское контрнаступление не принесло ожидаемых результатов. Причиной он указал сильную подготовку Вооруженных сил РФ.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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