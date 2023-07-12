Франция передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия

Макрон: Франция передаст Киеву ракеты дальнего радиуса действия для поддержки наступления ВСУ

Франция приняла решение передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия для поддержки наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил во вторник, 11 июля, французский лидер Эммануэль Макрон.

«Я принял решение увеличить поставки вооружения и оборудования Украине, позволить им наносить удары вглубь. При этом мы придерживаемся нашей доктрины, направленной на то, чтобы позволить Украине защищать свою территорию. Мы приняли решение о поставке новых ракет, позволяющих наносить удары вглубь», — сказал он перед саммитом НАТО.

11–12 июля в Вильнюсе проходит саммит НАТО, на котором также будет обсуждаться вопрос принятия Украины в альянс.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 10 июля указывал, что потенциальное вступление Украины в НАТО потребует от России достаточно понятной и твердой реакции.

При этом 7 июля США одобрили отправку кассетных боеприпасов в качестве помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Уже 10 июля стало известно, что Еврокомиссия не против поставок Украине кассетных боеприпасов для самообороны, которые намерены выделить США. Между тем официальный представитель МИД Китая Мао Нин отметила, что вследствие отправки США кассетных боеприпасов Украине в зоне конфликта могут образоваться гуманитарные проблемы. По мнению дипломата, стороны не должны подливать масло в огонь.

Западные страны пытаются усилить военную поддержку Украины на фоне признания провала контрнаступления ВСУ. Так, 7 июля полковник украинской армии Сергей Яндульский в беседе с обозревателем Лоренцо Кремонези в статье для Corriere Della Sera признал, что украинское контрнаступление не принесло ожидаемых результатов. Причиной он указал сильную подготовку Вооруженных сил РФ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.