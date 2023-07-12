Столтенберг предложил ускоренный вариант вступления Украины в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции перед саммитом НАТО в Вильнюсе, Литва.

Отмена для Украины Плана действий для вступления в НАТО позволит сократить процесс присоединения страны к альянсу, заявил генсек организации Йенс Столтенберг. По его словам, это станет "мощным и положительным сигналом".

— Я рассчитываю, что союзники отправят четкий и положительный сигнал насчет перспектив членства Украины [в НАТО] и дальнейших действий.

Лично я предложил пакет из трех мер более практического характера в поддержку Украины.

Во-первых, укрепить взаимодействие между ВСУ и силами НАТО — это приблизит Украину к альянсу.

Во-вторых, упрочить политические связи через создание совета Украина – НАТО, чей первый саммит состоится завтра с участием президента Зеленского.

И, наконец, отменить для Украины План действий по вступлению в НАТО — это позволит ей сократить процесс присоединения с двух этапов до одного.

Все это станет мощным и положительным сигналом.