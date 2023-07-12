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ЦАМТО

Индия в ближайшие дни подпишет контракт на покупку 26 истребителей "Рафаль-М"

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Истребитель Rafale-M
Истребитель Rafale-M.
Источник изображения: www.militaryparitet.com

ЦАМТО, 11 июля. Премьер-министр Индии Нарендра Моди 13-14 июля планирует посетить Париж. Ожидается, что в ходе визита Индия и Франция подпишут дорожную карту в сфере оборонной промышленности.

Как сообщает Scramble Magazine, в дополнение к этому соглашению также будет подписан контракт о покупке 26 одноместных истребителей "Рафаль-М" компании Dassault Aviation для ВМС Индии. Совет по оборонным закупкам (DAC) проголосует за так называемое "одобрение необходимости закупки" (AoN — Acceptance of Necessity) в ближайшие дни.

Истребитель "Рафаль-М" французской компании Dassault Aviation стал лидером в тендере, предусматривающем приобретение 26 многоцелевых палубных истребителей для авианосца "Викрант" (Vikrant). Hindustan Times в декабре 2022 года сообщила, что французский "Рафаль-М" обошел единственного претендента – F/A-18E/F Block.3 "Супер Хорнет" американской Boeing по программе MRCBF (Multi-Role Carrier-Borne Fighter).

Авиационное командование ВМС Индии представило соответствующий отчет о проведении оценочных испытаний, которые проводились с января 2022 года на авиабазе "Ханса" в штате Гоа. Сообщалось, что на основании этого отчета Министерство обороны Индии примет окончательное решение о выборе победителя тендера.

Напомним, что ВМС Индии в рамках межправительственного соглашения по результатам тендера планируют закупить 26 палубных истребителей для комплектации в будущем первого национального авианосца класса "Викрант" (IAC-1), который был введен в эксплуатацию 2 сентября 2022 года.

Авианосец ВМС Индии "Викрамадитья" в настоящее время оснащен истребителями МиГ-29К/КУБ российского производства. Полеты с "Викрант" также на данный момент выполняют МиГ-29К/КУБ.

Ожидается, что в дальнейшем авианосцы собственной постройки будут комплектоваться палубными истребителями LCA "Теджас" (LCA Navy) индийского производства (по плану готовность прототипа ожидается в 2026 году, серийное производство – с 2032 года), а до этого планировалась закупка новых самолетов во Франции, либо в США.

Пока от идеи комплектации авианосцев палубной версией LCA пришлось отказаться из-за "незрелости" технологий. Таким образом, будут закуплены 26 самолетов по результатам тендера.

Как ожидается, все 26 истребителей "Рафаль-М" будут одноместными. Пилоты ВМС Индии будут проходить обучение во Франции, а также на тренажерах на авиабазе "Ханса". Одна эскадрилья из 18 самолетов будет находиться на борту (R11) "Викрант", а оставшиеся восемь будут базироваться на авиабазе "Ханса" в качестве резерва для ротации.

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Страны
Индия
США
Франция
Продукция
F-18
Rafale
Super Hornet
Адмирал Горшков
МиГ-29К
Компании
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