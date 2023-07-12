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Военное обозрение

Михаил Мишустин дал старт новому производству современных дизельных двигателей в России

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Источник изображения: topwar.ru

Россия запускает производство современных дизельных двигателей объемом 2-2,7 литра, новый завод открылся в республике Татарстан на территории особой экономической зоны "Алабуга". Команду на запуск производства по видеосвязи дал премьер-министр российского правительства Михаил Мишустин.

Новый завод в особой экономической зоне построила компания "Соллерс", на нем будет выпускаться семейство двигателей объемом 2-2,7 литра, соответствующее стандартам "Евро-6". Продукция предназначена для коммерческих грузовиков "Соллерс", внедорожников УАЗ, а также для среднетоннажных "КАМАЗ-Компас". Кроме того, двигатели могут применяться и для сельхозтехники, в судостроении и в других отраслях. Мощность производства - до 50 тысяч двигателей в год.

Мы открываем завод, мы сделали очень многое для перевооружения, для того чтобы локализовать соответствующие технологии и произвести современные двигатели

- заявил Мишустин.

Предприятие будет не просто собирать двигатели, на заводе локализованы ключевые технологические операции, в том числе литье, поковка, механическая обработка базовых деталей, сборка и контрольные испытания. Поршневая группа будет поставляться тоже российским изготовителем.

Завод по производству двигателей – самый высокотехнологичный завод в России с современным оборудованием и передовыми технологиями, его продукция обладает высоким потенциалом (...) долгосрочная цель данного проекта - появление в России высоколокализованных малолитражных дизельных двигателей

- заявили в компании Соллес.

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Страны
Россия
Компании
КАМАЗ
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