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ТАСС

Столтенберг заявил, что НАТО должна ответить на неудачи Киева расширением поставок оружия

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: Sean Gallup/ Getty Images

По словам генсека альянса, украинские войска "встречают яростное сопротивление, им противостоят россияне на позициях с подготовленной обороной"

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Отсутствие значительных успехов при проведении Украиной контрнаступления должно компенсироваться очередным расширением военной поддержки Киева со стороны НАТО. Об этом заявил во вторник генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, выступая на публичном форуме НАТО перед встречей лидеров стран-членов.

По его словам, украинские войска "встречают яростное сопротивление, им противостоят россияне на позициях с подготовленной обороной", включающей минные поля и противотанковые заграждения. "Позиционная оборона - это серьезный вызов, но НАТО должна сосредоточиться на продолжении поддержки Украины", - ответил Столтенберг на просьбу прокомментировать отсутствие успехов Киева при проведении наступления.

"Война по определению непредсказуема и может продолжаться дольше, чем мы ожидаем. Наш единственный ответ: мы должны поддерживать Украину так долго, как это потребуется, и мы по-прежнему должны наращивать помощь Украине - это будет четкий сигнал нынешнего саммита, - сказал он. - Надо помнить, что война началась в 2014 году и страны НАТО с 2014 года всегда оказывали поддержку Украине".

Выступая перед журналистами по прибытии на встречу, Столтенберг сообщил, что "ожидает объявлений на саммите о выделении странами НАТО новых пакетов военной помощи Украине".

Как ранее проинформировали в Минобороны РФ, украинские войска с 4 июня предпринимают попытки наступления. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Вооруженные силы Украины не имеют успеха ни на одном направлении. 

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