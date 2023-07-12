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ТАСС

Эксперт заявил, что Киев за время контрнаступления не достиг никаких весомых результатов

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Украинский военнослужащий
Украинский военнослужащий.
Источник изображения: © AP Photo / Evgeniy Maloletka

Редакционный директор французского ежемесячного издания Courrier des Strateges Эдуар Юссон считает, что тема контрнаступления "специально подпитывается на Западе перед саммитом НАТО в Вильнюсе"

ПАРИЖ, 11 июля. /ТАСС/. Украина к шестой неделе контрнаступления не достигла никаких значимых результатов. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС профессор университета Сержи-Понтуаз, редакционный директор французского ежемесячного издания Courrier des Strateges Эдуар Юссон.

"Наступление украинских войск началось почти шесть недель назад, и очевидно, что оно не принесло никаких значимых результатов по следующим причинам: во-первых, линия обороны российской армии достаточно прочна, несмотря на протяженность фронта. Во-вторых, по вполне очевидной причине украинская сторона не имеет достаточного воздушного прикрытия для защиты наступающих войск. Кроме того, она имеет меньше боеприпасов, чем российская армия", - сказал он.

Юссон считает, что тема контрнаступления "специально подпитывается на Западе перед саммитом НАТО в Вильнюсе". "Украинское контрнаступление, вероятно, продлится еще несколько недель. После его завершения развитие ситуации будет зависеть от того, предложат ли России сесть за стол переговоров, или конфликт будет продолжаться еще некоторое время", - заключил он.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинские войска с 4 июня предпринимают попытки наступления. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Вооруженные силы Украины не имеют успеха ни на одном направлении. 

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