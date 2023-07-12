Киссинджер: в США не верят в возвращение Украиной Крыма при наступлении

Киссинджер заявил пранкерам, что в США не верят, что Украина вернет Крым при наступлении

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. В США не верят, что Украина сможет вернуть Крым в рамках текущего контрнаступления, заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в беседе с российскими пранкерами, которые представились Владимиром Зеленским.

Видеозапись разговора была опубликована в Telegram-канале пранкеров.

"Я думаю, что возвращение Крыма (Украине – ред.) приведёт к эскалации. Я был убежден, у нас с вами все время были некоторые публичные разногласия по этому вопросу. Я полагаю, что различия, что вы можете ожидать в плане вступления в НАТО. Ваш соратник господин Ермак (руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак – ред.) в разговорах со мной упомянул переговоры о прекращении огня и окончательные мирные переговоры. Здесь это невозможно. Мое впечатление от общения с нашими людьми такое: они не верят, что вы сможете взять Крым в рамках текущего наступления", - заявил Киссинджер.

Это вопрос, решение которого зашло в тупик, отметил он. "Можно рассмотреть предложение о проведении референдума. Это естественное развитие ситуации. Но господин президент, я стал свидетелем того, как все это развивалось во Вьетнаме. Это не совсем то же самое", - добавил он.