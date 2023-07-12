Белый дом считает, что без кассетных боеприпасов ВСУ не смогут наступать и обороняться

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что запасы обычных боеприпасов, которые его страна и союзники поставляли Киеву, истощились, поэтому решили направить Украине кассетные снаряды

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Без кассетных боеприпасов Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут ни осуществлять наступление, ни удерживать позиции, считают в Белом доме. Об этом во вторник на брифинге для журналистов заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"В отсутствие поставок кассетных боеприпасов калибра 155 мм, у Украины не будет достаточно артиллерийских снарядов не только для осуществления контрнаступления, но, возможно, и для удержания нынешних позиций", - сказал он. Салливан отметил, что запасы обычных боеприпасов, которые США и союзники поставляли Киеву, истощились, поэтому было решено направить Украине кассетные снаряды. "Когда мы принимали решение, мы пришли к выводу, что, несмотря на все сложности, несмотря на риск для гражданских лиц, который ассоциируется с кассетными боеприпасами, реальный риск для гражданских без поставок Украине того, что ей необходимо, был, с нашей точки зрения, выше", - подчеркнул он.

7 июля Салливан сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. Он также отметил, что Киев предоставил Вашингтону письменные гарантии свести к минимуму риски для мирного населения при применении боеприпасов этого типа. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отмечал, что США намерены подобрать для Украины кассетные боеприпасы, которые якобы будут представлять минимальную угрозу для мирных жителей.

Бомбовые кассеты могут содержать сотни отдельных боеприпасов. При подрыве кассеты в воздухе они разбрасываются по площади в десятки квадратных метров. Часть из них не разрывается немедленно и остается лежать на земле, представляя угрозу для мирных жителей спустя долгое время после окончания конфликта. В 2008 году была принята Конвенция о запрещении кассетных боеприпасов, к которой присоединились 111 стран, еще 12 ее подписали, но пока не ратифицировали.