Российские специалисты разработали для кораблей малогабаритный блок РЛС обнаружения дронов

ЦАМТО, 11 июля. Российские специалисты разработали для кораблей малогабаритный блок РЛС обнаружения беспилотников – низколетящих и полупогруженных.

Об этом, как передает "РИА Новости", рассказал журналистам руководитель Передовой инженерной школы Новгородского государственного университета (НовГУ) Сергей Чеботарев.

Он пояснил, что РЛС может обнаружить малоразмерные цели в радиусе до нескольких километров. Устройство может обнаружить цель, с высокой точностью определить ее дальность и радиальную скорость, произвести захват и траекторное сопровождение. Разработка прошла серию экспериментальных проверок.

"Одна из основных задач внедрения данного устройства – дооснащение кораблей для обнаружения малоразмерных БЛА в ближней зоне. Данный блок обработки может подключаться к корабельным антенным постам без влияния на их характеристики и получать дополнительный канал радиолокационного обзора ближней зоны", – отметил С.Чеботарев.

РЛС использует одну антенну для передачи и приема сигнала. За счет использования сложных зондирующих сигналов она обладает высокой помехозащищенностью и скрытностью. Работы ведутся в рамках проекта "Наука и университет", сообщает "РИА Новости".