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Ситуация на Украине может измениться уже после декабря 2023 года, что связано с множеством проблем, испытываемых ВСУ. Об этом заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон.

Как отметил американский эксперт, контрнаступление ВСУ не продвигается никоим образом. Это объясняется тем, что у Киева нет ни мобильных систем противовоздушной обороны, ни боевых самолетов, ни мобильной артиллерии, которые бы могли представлять угрозу для российских войск.

Украина никак не может продолжать конфликт с теми потерями в живой силе и технике, которые она испытывает. Она понесла огромные потери. ВСУ не проникли даже на первую линию обороны

- подчеркнул Ларри Джонсон.

Как мы видим, на Западе все чаще появляются неутешительные для киевского режима прогнозы. Западные аналитики прекрасно понимают, что без поддержки, осуществляемой США и Евросоюзом, все было бы уже давно кончено. Но западная военная и финансовая помощь все еще позволяют киевскому режиму держаться на плаву и даже продолжать боевые действия, в том числе и наступательного характера.

Однако вечной поддержка Украины быть не может. Слишком большие ресурсы задействовали сейчас страны Запада, чтобы и в будущем сохранять поддержку Украины на столь же интенсивном уровне. Поэтому если успеха в контрнаступлении добиться не удастся, а скорее всего, что так оно и будет, Западу придется пересматривать дальнейшую стратегию конфликта и давить на режим Владимира Зеленского, чтобы он пошел на компромисс с Российской Федерацией.