Украина не вступит в НАТО из-за страха альянса перед Россией

Украина не получит приглашение вступить в НАТО на саммите в Вильнюсе, пишет "Страна". Главная причина – не в неспособности киевской власти победить коррупцию в стране, а в страхе Запада оказаться втянутым в конфликт с Россией.

Саммит НАТО, запланированный на 11–12 июля в Вильнюсе, пока не обещает оправдать ожидания киевской власти относительно официального приглашения Украине вступить в альянс.

Исходя из предварительных заявлений, Киеву обещают согласовать некую многолетнюю программу поддержки, а США предложат модель оказания военно-политической помощи наподобие предоставленной Израилю. Также будет создан совет Украина – НАТО.

Но о вступлении пока никто не говорит. Наоборот – звучат заявления, что приглашения не будет. Более того, даже после окончания конфликта перспективы присоединения Украины к НАТО достаточно неоднозначны, если судить по словам Байдена и ряда других лидеров стран Запада.

Почему складывается такая ситуация, и что это значит для Украины, рассказывает "Страна".

Трехходовка Столтенберга

По мере приближения саммита НАТО в Вильнюсе появляется все больше официальных заявлений относительно готовящихся там решений, связанных в том числе напрямую с Украиной.

Так, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что будет озвучено три основных предложения Киеву, которые "приведут страну ближе к НАТО".

"Первое. Мы одобрим многолетнюю программу помощи, чтобы гарантировать полную взаимную совместимость между украинскими вооруженными силами и НАТО. Второе. Мы модернизируем наши политические связи, создав совет Украина – НАТО. И третье. Я ожидаю, что лидеры альянса еще раз подтвердят, что Украина станет членом НАТО и будут едины в том, как приблизить Украину к НАТО", – заявил он.

На самом деле Столтенберг подтвердил то, о чем уже некоторое время пишут западные СМИ со ссылкой на источники. Правда, в их статьях нет особой конкретики, которой не наблюдается и в высказываниях генсека.

Американское издание The Washington Post сообщает со ссылкой на дипломатические источники, что США и НАТО собирают предложения для двусторонних и многосторонних соглашений, которые охарактеризованы как "совместные оборонные пакты или меморандумы о безопасности с Украиной".

"Пока что вокруг этих соглашений закручивается определенная интрига. Трансформируется ли „Рамштайн+″ (встречи Украины с союзниками на базе США в Германии на тему поставок вооружений. – Прим. ред.) в полноценные договоренности по примеру американо-израильских, или предоставление военной помощи останется в нынешнем „ручном″ режиме? Какие гарантии безопасности могут предложить Киеву партнеры? Будут ли они мягкими, как предлагала группа Ермака – Расмуссена – обещания военной и санкционной помощи, или появится что-то более жесткое – соглашение о коллективной обороне хотя бы с отдельными странами НАТО или разработка конкретной модели обороны? Вопросов больше, чем ответов", – комментирует политолог Руслан Бортник.

Тот факт, что Вашингтон предоставит Украине "израильский вариант" сотрудничества, уже подтвердил президент США Джо Байден. Ранее об этом сообщала американская пресса.

Так, газета The New York Times со ссылкой на помощников президента США утверждала в июне, что упомянутая модель подразумевает "десятилетние обязательства в области безопасности", правда, Киеву предложат "практически наверняка менее долгосрочные". Израиль, будучи союзником США в ближневосточном регионе, имеет соглашение с США, согласно которому получает военную помощь Вашингтона на миллиарды долларов ежегодно. Кроме того, на территории Израиля есть американские военные базы.

В интервью CNN, опубликованном 8 июля, Байден заявил, что Вашингтон готов "обеспечить безопасность" Украины, "как безопасность, которую мы (США. – Прим. ред.) обеспечиваем для Израиля, – оружие, способность защищать себя". Об этом предложении – ниже. А сейчас возвращаемся к "пакету" Столтенберга.

Генсек подтвердил полуофициальную информацию о создании совета Украина – НАТО вместо одноименной давно действующей комиссии.

Его первое заседание должно состояться 12 июля и предполагается, что в нем примут участие лидеры стран – членов альянса и Украины. Столтенберг заявил, что Зеленский так же будет в нем участвовать, однако официального подтверждения приезда президента Украины в Вильнюс пока нет. Ранее сообщалось, что Зеленский может не приехать, если альянс не даст официального приглашения для вступления Украины. Позже пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сказал, что визит Зеленского на саммит будет зависеть от ситуации на поле боя.

Замглавы офиса президента Игорь Жовква, который курирует внешнеполитические вопросы, заявил, что Банковая хотела бы, чтобы первой и важной функцией совета была помощь в получении членства в НАТО.

"Если это будет просто площадка для дискуссий об „открытой двери″, о каких-то новых форматах, которые еще могут быть выдуманы для того, чтобы поставить определенные искусственные барьеры для Украины, то тогда, боюсь, такое переформатирование теряет свой содержательный смысл. И об этом президент Зеленский ясно говорит", – сказал Жовква.

Как писала "Страна", Киев признает, что до окончания конфликта с Россией не сможет присоединиться к альянсу. Однако сейчас ОП добивается от союзников, и прежде всего от США, документально зафиксированного приглашения к вступлению.

"Отсутствие какого-либо сигнала, отсутствие какого-либо решения относительно начала этой процедуры, определения того, что мы называем таймлайном, графиком, точно будет очень хорошим сигналом для Путина и очень плохим для всех нас", – настаивает замглавы ОП Жовква.

Однако пока нет сигналов о том, что на саммите приглашение прозвучит.

Несговорчивый Байден

Последний месяц перед саммитом украинское руководство и сторонники членства Киева в альянсе старались повлиять на позицию Белого дома, который, по признанию пронатовского лобби на Украине, выступает против не то что принятия, но и даже обещаний сделать это в обозримом будущем. Как пишет WP, администрация Байдена пытается перевести дискуссию на заключение тех самых пактов безопасности "как альтернативу членству в краткосрочной перспективе".

В интервью CNN Байден подтвердил, что он против вступления Украины в альянс сейчас, так как, во-первых, сам Киев не готов, а, во-вторых, США не хотят вступать в конфликт с Россией (а в случае принятия Украины в НАТО, по мнению американского лидера, это сделать придется".

Также Байден в очередной раз сказал, что никакого упрощенного приема Украины не будет, и Киев должен выполнить все требования по условиям, которые нужно выполнить стране, чтобы претендовать на членство.

Это включает выполнение давно озвученных требований "от демократизации до целого ряда других вопросов", в числе которых, надо полагать, и борьба с коррупцией, на которой американцы постоянно делают акцент. "Я об этом подробно говорил с Зеленским", – сказал президент США. Такой подход вызывает раздражение даже в прозападных кругах на Украине.

"Нет, коррупция на Украине или отсутствие реформ не являются главной причиной колебаний президента Байдена по поводу приглашения Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе. Причина – страх перед Россией. Просто президенту США сложно прямо публично признаться в этом. Отсутствие реформ на Украине – намного более удобная публичная позиция. Но многие ведутся на этот аргумент, потому что действительно у нас есть коррупция, в том числе в секторе безопасности и обороны. На месте президента Зеленского и министра обороны Украины сделала бы все возможное и невозможное в сфере реформ, чтобы убрать любые поводы для отказа президента Байдена", – считает активистка Дарья Каленюк.

По словам политолога Бортника, американское руководство действительно опасается быть втянутым в прямое противостояние с Россией. "Американское общество все еще поддерживает помощь Украине, но не прямое участие своей страны в конфликте с Россией. Принятие Киева [в НАТО] сейчас стало бы билетом на фронт для США. Это ослабило бы электоральные позиции Байдена в преддверии избирательной кампании, дестабилизировало бы глобальные рынки, которые ориентируются на политику США. Но прямо отказать Украине в членстве в НАТО Белый дом не может, потому что это было бы поражением в борьбе с Россией, которая добивается нейтралитета и внеблокового статуса для Киева. Поэтому команда Байдена будет сохранять нынешнюю неопределенность, не говоря Украине ни да, ни нет”, – полагает Бортник.

Как считает политолог Вадим Карасев, условия Байдена для получения членства в НАТО – "удобный предлог, чтобы сказать Украине "нет". "Борьба с коррупцией – это как поиск покемонов с помощью технологии дополненной реальности. Сколько еще осталось, а собранное количество – это много или мало? Будет не членство, а израильская модель. Это не решает проблему с безопасностью. Потому что Россия – это не арабские соседи Израиля, у которых нет большого мобрезерва, ядерного оружия и т.д. Но такой вариант дает США возможность продолжать прокси-войну с Москвой в расчете на ее долговременное сдерживание. Нельзя также забывать, что у Израиля в США есть мощнейшее лобби, которое помогает выбивать из Вашингтона все, что нужно для обороны при любых раскладах в Белом доме. Украина предлагает себя в качестве полигона для проверки западного оружия. Что ж, полигон, так полигон. Будет ли такой подход так же эффективен, как и израильская модель, увидим", – комментирует политолог Вадим Карасев "Стране".

Отметим, что накануне саммита в западной прессе появились публикации на тему, что Украину вообще принимать в альянс не нужно.

"Не дайте Украине вступить в НАТО", – с таким заголовком вышла в журнале Foreign Affairs статья двух экспертов – Джастина Логана, директора по исследованиям в области обороны и внешней политики Института Катона и Джошуа Шифринсона, адъюнкт-профессор международных отношений Школы государственной политики Университета Мэриленда.

Они считают, что затраты на вступление Украины перевешивают выгоды. "Лидеры НАТО давно поняли, что принятие Украины сопряжено со вполне реальной возможностью войны (в том числе ядерной) с Россией", – пишут они. Они призывают Байдена прямо сказать, что Украину в НАТО не возьмут.

"Выгоды безопасности для США от вступления Украины меркнут по сравнению с рисками от ее вступления в альянс. Прием Украины в НАТО поставит Америку перед мрачной перспективой выбора между войной с Россией и ее разрушительными последствиями или отступлением и обесцениванием гарантий безопасности НАТО для всего альянса. На саммите в Вильнюсе и после него лидеры НАТО поступили бы мудро, если бы признали эти факты и закрыли дверь для Украины", – говорится в статье.

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Автор: Денис Рафальский