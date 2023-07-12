Эксперт назвал провалом решение США поставлять кассетные бомбы для Украины

Профессор университета Сержи-Понтуаз Эдуар Юссон отметил, что оно ставит ЕС в неловкое положение

ПАРИЖ, 11 июля. /ТАСС/. Решение США о поставках кассетных боеприпасов Украине является признанием провала со стороны Вашингтона и ставит Европу в неловкое положение. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС профессор университета Сержи-Понтуаз, редакционный директор французского ежемесячного издания Courrier des Strateges Эдуар Юссон.

"Во-первых, поставка Соединенными Штатами кассетных боеприпасов - это признание провала в том смысле, что, не имея в наличии достаточного количества других снарядов, они заговорили о кассетных бомбах", - отметил он.

По словам Юссона, это решение США лишает страны Европы многих аргументов в пользу Украины. "Во-вторых, с учетом того, что кассетные боеприпасы запрещены международным правом, страны - члены Европейского союза сейчас крайне смущены, поскольку до сих пор все аргументы, которые использовал ЕС, сводились к тому, что Украина - безупречная страна, соблюдающая международное право. Ситуация с кассетными бомбами показывает миру, что Киев на самом деле не так уж безгрешен, каким его пытаются представить, и ставит страны Евросоюза в неловкое положение, лишая их многих аргументов в защиту Украины в глазах общественности", - подчеркнул эксперт.

По мнению Юссона, большинство граждан стран ЕС выступают за разрешение украинского конфликта за столом переговоров. "Важно понимать, хотя это и табуированная тема в Европе, что сегодня во всех странах ЕС большинство граждан высказываются за урегулирование конфликта путем переговоров. Понимая, что поддержки подпитки конфликта на Украине среди населения нет, власти стран Евросоюза осознают, что чем больше конфликт будет казаться общественности нелегитимным, тем сложнее будет сохранять курс на поддержку Киева", - сказал Юссон.

7 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. Он также отметил, что Киев предоставил Вашингтону письменные гарантии свести к минимуму риски для мирного населения при применении боеприпасов этого типа. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отмечал, что США намерены подобрать для Украины кассетные боеприпасы, которые якобы будут представлять минимальную угрозу для мирных жителей.