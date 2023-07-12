ВС России получили новую партию модернизированных минометов "Сани"

"Ростех": Минобороны получило новую партию модернизированных минометных комплексов "Сани"

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Министерство обороны России получило новую партию модернизированных 120-миллиметровых минометных комплексов 2С12А "Сани" по гособоронзаказу 2023 года, в сравнении с прошлым годом выпуск этих минометов увеличен вдвое, сообщили во вторник в пресс-службе "Ростеха".

"Мы передали министерству обороны очередную партию современных минометов "Сани". Эта техника доказала свою надежность, эффективность и простоту в использовании при решении задач в современных боевых условиях. Потребности в ней высоки, а потому мы нарастили ее выпуск. В 2023 году министерству обороны будет передано в два раза больше этих минометных комплексов по сравнению с 2022 годом", - приводят в пресс-службе слова индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии корпорации Бекхана Оздоева.

Минометный комплекс 2С12А "Сани" предназначен для уничтожения противника навесным огнем, в том числе в углубленных укрытиях и на обратных скатах возвышенностей, поражения огневых точек, командных пунктов, окопов, траншей, проделывания проходы в проволочных заграждениях, а также для освещения переднего края обороны осветительными снарядами и постановки завес дымовыми снарядами.

"Мобильность "Саней" позволяет использовать их в качестве "кочующих" минометов, когда они располагаются не в составе взводов, а отдельно, и постоянно меняют позиции. Таким образом неприятель вводится в заблуждение относительно системы огня и количества имеющихся сил", - отметили в пресс-службе корпорации.

Базируется комплекс на шасси автомобиля повышенной проходимости "Урал", которая позволяет совершать марши до 1000 километров, в том числе и по пересеченной местности. На машине смонтирована электролебедка для быстрой погрузки-выгрузки, перевод миномета из походного положения в боевое и обратно занимает менее 3 минут.

Миномет из состава комплекса отличается высокой скорострельностью и кучностью. Прицельная дальность превышает 7 километров. На нем установлена усовершенствованная плита, позволяющая орудию вести круговой обстрел, а быстросъемный стреляющий механизм не требует разборки ствола при смене позиции. Боекомплект составляет более 50 выстрелов, в его состав могут входит и управляемые высокоточные мины "Грань".