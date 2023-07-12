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ТАСС

Космический аппарат миссии "Луна-25" доставили на космодром Восточный

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Космический аппарат для миссии «Луна-25» собран и готовится к пуску с космодрома Восточный
Космический аппарат для миссии «Луна-25» собран и готовится к пуску с космодрома Восточный.
Источник изображения: «Роскосмос»

На космодроме аппарат ждет предполетная подготовка, заключительные наземные испытания и стыковка с разгонным блоком "Фрегат"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Космический аппарат (КА) первой в истории современной России миссии к естественному спутнику Земли "Луна-25" доставлен на космодром Восточный. Об этом во вторник сообщили в Роскосмосе.

"10 июля [автоматическую] станцию ["Луна-25"] отправили с предприятия на космодром, куда она была доставлена сегодня авиационным и автомобильным транспортом", - говорится в сообщении госкорпорации.

Отмечается, что перед отправкой космический аппарат прошел приемо-сдаточные и предъявительские испытания в НПО имени С. А. Лавочкина, где его изготовили. На космодроме "Луну-25" ждет предполетная подготовка, заключительные наземные испытания и стыковка с разгонным блоком "Фрегат".

Первым отечественным аппаратом в современной России, который отправится на естественный спутник Земли, должна стать автоматическая станция "Луна-25". Цель проекта - отправка автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет посажен недалеко от кратера Богуславского.

Запуск миссии был предварительно намечен на 2022 год. В сентябре генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов сообщал ТАСС, что миссия "Луна-25" перенесена на следующий год. В феврале Роскосмос сообщил о новой дате запуска - 13 июля. Однако в конце мая старт миссии был снова перенесен на август. 

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Страны
Россия
Компании
НПО Лавочкина
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Луна
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