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ЦАМТО

В Сингапур доставлена вторая НАПЛ класса "Тип-218SG"

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Источник изображения: Фото: kementah.blogspot.com

ЦАМТО, 11 июля. Согласно источникам Asian Defence Journal, 8 июля в Сингапур была доставлена вторая построенная в Германии для ВМС страны НАПЛ класса "Тип-218SG" ("Инвинсибл"), "Импекэбл".

Подлодка 18 мая была загружена на борт грузового судна Rolldock Storm, которое вышло из Киля 1 июня 2023 года.

НАПЛ "Импекэбл" является второй подлодкой класса "Тип-218SG". Она была спущена на воду в декабре 2022 года одновременно с третьей подводной лодкой, "Илластриз". Заводские ходовые испытания "Импекэбл" завершились весной этого года. Как ожидается, третья подводная лодка серии будет отправлена в Сингапур в ближайшее время.

Головная подлодка серии, "Инвинсибл", уже доставлена. Как заявило в конце февраля 2023 года Министерство обороны Сингапура, ожидается, что она возвратится в Сингапур в этом году после завершения ходовых испытаний. Продолжается строительство четвертой подводной лодки – "Инимитэбл".

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2013 года Министерство обороны Сингапура заключило с ThyssenKrupp Marine Systems контракт на поставку первой пары новых НАПЛ класса "Тип-218SG", которые предполагалось передать ВМС страны в 2021 и 2022 году. Стоимость заказа и другие детали контракта не разглашались.

В мае 2017 года Министерство обороны Сингапура подписало с TKMS контракт на строительство в Германии двух дополнительных НАПЛ класса "Тип-218SG". Соглашение также включает обучение экипажей в Германии и сопутствующее материально-техническое обеспечение. Вторая пара субмарин должна быть поставлена, начиная с 2024 года.

В январе 2023 года МО Сингапура сообщило, что стоимость каждой из четырех подводных лодок класса "Тип-218SG" на момент покупки составляла около 450 млн. долл. или 1,8 млрд. долл. США за все четыре НАПЛ.

Церемония резки первой стали для постройки первых подводных лодок состоялась 24 июня 2015 года. Резка стали для дополнительных НАПЛ началась в январе 2018 года. Первые две новые НАПЛ "Тип-218SG" заменят устаревшие ДЭПЛ класса "Челленджер" (ранее "Сьермен"), построенные для ВМС Швеции в 1960-ые годы и приобретенные Сингапуром в середине 1990-ых годов.

Спуск на воду головной подводной лодки, "Инвинсибл", состоялся 18 февраля 2019 года. Первоначально планировалось поставить ее в Сингапур в 2021 году, однако из-за негативного воздействия пандемии COVID-19 поставка была перенесена на 2023 год. Спуск на воду подлодок "Импекэбл" и "Илластриз" состоялся на предприятии TKMS в Киле (Германия) 13 декабря 2022 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Сингапуp
США
Швеция
Компании
ThyssenKrupp
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