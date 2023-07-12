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Интерфакс-АВН

"Швабе" и "Нацпромлизинг" будут совместно внедрять инновационные технологии в регионах

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Холдинг Швабе
Холдинг Швабе.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

Москва. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Швабе" и финансово-технологическая компания "Нацпромлизинг" подписали на полях открывшейся в Екатеринбурге Международной промышленной выставки ИННОПРОМ соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба холдинга.

"В рамках соглашения планируется модернизировать объекты дорожной инфраструктуры, а также развивать интеллектуальные транспортные системы: обеспечить субъекты и муниципалитеты РФ источниками света и инфографики, "умными" остановочными павильонами, комплексами фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения", - сказано в пресс-релизе.

Сообщается, что, кроме того, предполагается оснащение медицинских учреждений необходимым оборудованием. А социально значимые муниципальные объекты обеспечат системами водоподготовки и водоочистки.

"Модернизация будет осуществляться с использованием продукции предприятий холдинга при финансовой поддержке "Нацпромлизинга", - сказано в сообщении.

По словам генерального директора "Швабе" Вадима Калюгина, на которого ссылается пресс-служба, благодаря тесному сотрудничеству "Швабе" и "Нацпромлизинга" у регионов появится больше возможностей сделать жизнь населения безопаснее и комфортнее. "В свою очередь холдинг готов использовать все имеющиеся ресурсы для внедрения инновационных технологий", - сказал он.

В сообщении приводятся слова генерального директора "Нацпромлизинга" Дмитрия Ерошока, который отметил, что именно такие форматы сотрудничества, где создаются производственные цепочки, становятся основами на пути к промышленному суверенитету.

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Россия
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