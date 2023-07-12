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ТАСС

Япония в конце августа намерена запустить свой первый модуль для исследования Луны

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Компания Mitsubishi Heavy Industries. Логотип
Компания Mitsubishi Heavy Industries. Логотип.
Источник изображения: invoen.ru

В случае успеха миссии государство станет четвертой страной в мире, посадившей свой модуль на спутник Земли

ТОКИО, 11 июля. /ТАСС/. Японское агентство аэрокосмических исследований и компания Mitsubishi Heavy Industries 26 августа намерены осуществить запуск ракеты-носителя H2A со своим первым модулем для исследования Луны, который получил название SLIM. Об этом сообщило во вторник агентство Kyodo.

Аппарат высотой 2,4 м и весом 200 кг предназначен для изучения кратеров и рельефа Луны с помощью технологий, аналогичных тем, что применяются в системах распознавания лиц. SLIM также оснащен специальной камерой, которая позволяет измерять количество железа и других элементов, содержащихся в породах на лунной поверхности.

Полученные данные предполагается использовать, в частности, в рамках лунной программы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Artemis.

Изначально планировалось отправить модуль на Луну в мае, однако сроки были перенесены из-за неудачного запуска новой японской ракеты-носителя тяжелого класса H3. В случае успеха миссии Япония станет четвертой страной в мире, посадившей свой модуль на естественный спутник Земли. Ранее это удалось Советскому Союзу, США и Китаю.

В апреле этого года японская компания Ispace запустила модуль Hakuto-R, который должен был стать первым в мире аппаратом частной разработки, совершившим посадку на Луну. Однако связь с ним была потеряна, поскольку он, вероятно, разбился при контакте с лунной поверхностью. 

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