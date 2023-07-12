КР «Шторм Шедов» захвачена и переправлена в Россию.

Западные СМИ активно обсуждают захват ВС России англо-французской крылатой ракеты «Шторм Шедов» (Storm Shadow, или “Штормовая тень”). Факт попадания европейского изделия подтверждается видеозаписями, опубликованными с 5 июля 2023 года. Особо подчеркивается, что ракета попала в руки российских военных «в основном неповрежденной».

Как известно, первые крылатые ракеты (КР) воздушного базирования «Шторм Шедов» Украине передала Великобритания в мае 2023 года. Вооружение интегрировано в парк ударных истребителей Су-24М советского производства, что, теоретически, позволяет им поражать цели значительно глубже в тылу российских войск. На Западе этот тип дозвуковых ракет ценится за свои возможности скрытности, точного спутникового наведения и нанесения высокоточного удара, а также за широкое использование компонентов и технологий из США.

КР «Шторм Шедов» под крыльями Су-24М ВСУ

При нанесении воздушных ударов на ракету полагается ряд европейских государств-членов НАТО, о чем свидетельствует значительная доля применений «Шторм Шедов» в Сирии в 2018 году. Сообщалось, что в Сирии Россия использовала свои возможности радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для уничтожения американских КР «Томагавк», которые впоследствии были отправлены в Россию для изучения.

Захват «Шторм Шедов», по мнению аналитиков, предоставит дополнительные возможности для изучения западных технологий крылатых и разработки соответствующих контрмер. Считается, что полученная информация станет чрезвычайно полезной не только для России, но и для некоторые её партнеров по безопасности, таких как Китай, Северная Корея, Беларусь и Алжир, которые аналогичным образом воспринимают угрозы потенциальных нападений со стороны европейских государств. Поскольку, по предположениям, РЭБ также использовалась для уничтожения захваченной ракеты, применяемые методы, вероятно, будут детально изучены.

По сообщению государственных СМИ России 7 июля «Шторм Шедов» была передана специалистам для экспертизы. Глава военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил по поводу захвата: «Я рад, что это сделало наше подразделение. Теперь наша противовоздушная оборона собьет эту штуку, и она постепенно станет бесполезной… Наши технические специалисты разобрали ракету на несколько частей прямо на поле боя, отдельно фугасную и кумулятивную части и отдельно блок управления, в то время как крыло было сложено для удобства транспортировки».

Storm Shadow на борту самолета RAF Typhoon перед серией ударов по Сирии

Он добавил, что, хотя на изъятие ракеты ушло два дня, этот процесс был особенно опасным, поскольку «там был функционирующий GPS-трекер, который мог направить ударную группу противника. Несмотря на то, что мы блокировали его, нашим бойцам приходилось постоянно перемещаться и даже участвовать в бою — диверсионно-разведывательное подразделение противника пыталось перехватить автомобиль с ракетой и сопровождающий автомобиль на дороге». Слова Д.Рогозина указывают на то, противник предпринимал конкретные меры для воспрепятствования транспортировке ракеты в Россию. Согласно западным источникам к возвращению КР привлекались силы, в состав которых входили «значительные контингенты британского действующего персонала и военных добровольцев».

Сообщается, что «Шторм Шедов» разработана с упором на большие дальности поражения, что особенно критично для европейских государств, испытывающих нехватку истребителей пятого поколения со стелс-возможностями. В противном случае, при поражении хорошо защищенной цели с близкого расстояния старые самолеты четвертого поколения, такие как «Еврофайиер» или Су-24М, становятся очень уязвимы. Для навигации ракета использует GPS/INS и привязку к местности. На конечных этапах полета полагается на инфракрасное устройство самонаведения высокого разрешения с автоматическим распознаванием цели.

«Шторм Шедов» используются не только в авиации, но и для оснащения военных кораблей, как вариант военно-морская КР MdCN (Missile De Croisière Naval), которую ВМС Франции использовали для атак сирийских правительственных сил в 2018 году. ВС Россия, отмечают западные эксперты, также развернули крылатые ракеты воздушного базирования с малозаметными возможностями: в частности, Х-101 и Х-59MK2.

По материалам ресурса militarywatchmagazine.com