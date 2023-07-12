Войти
ТАСС

Курганмашзавод досрочно отгрузил Минобороны РФ партию БМП-3

405
0
0
Боевая машина пехоты БМП-3 проходит капитальный ремонт на ОАО "Курганмашзавод"
Боевая машина пехоты БМП-3 проходит капитальный ремонт на ОАО "Курганмашзавод".
Источник изображения: bmpd

Предприятие также поставило первую партию БМП-2 с модернизацией под модуль "Бережок"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Курганмашзавод (КМЗ, входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") досрочно отгрузил Минобороны России новые, а также прошедшие капитальный ремонт боевые машины пехоты БМП-3. Об этом журналистам сообщили в холдинге во вторник.

"Курганмашзавод" опережающими темпами отгрузил очередную партию боевых машин пехоты в рамках гособоронзаказа. В июне закрыты контракты с Минобороны РФ со сроком исполнения в ноябре как по поставке новых БМП-3, так и БМП-3 после капитального ремонта. Всего за первое полугодие текущего года предприятие изготовило 95% продукции от общего объема выработки за 2022 год", - сообщили в холдинге.

Боевая машина пехоты БМП-3 разработана во второй половине 1980-х годов в Специальном конструкторском бюро машиностроения (СКБМ), изготовитель - КМЗ. Вместимость - три члена экипажа и до семи десантников. Плавающая машина вооружена пушкой калибра 100 мм с возможностью запуска управляемых ракет и тремя (спаренный и два курсовых) пулеметами калибра 7,62 мм. Масса - 18,7 т, скорость по шоссе - 70 км/ч. Состоит на вооружении с 1987 года.

Также в конце июня была отгружена первая партия боевых машин пехоты БМП-2 с модернизацией под боевой модуль "Бережок".

"Буквально за несколько месяцев этого года на Курганмашзаводе был освоен капитальный ремонт шасси БМП-2 с модернизацией под боевой модуль "Бережок". Первая отгрузка изделий прошла в последних числах июня, на месяц раньше намеченного контрактом срока. И механические модули с модернизацией под "Бережок" поставляются заказчику с апреля также с опережением графика", - сообщили в холдинге.

Производственная программа предприятия во втором полугодии подразумевает производство на 30% больше продукции, чем за прошедшие шесть месяцев, отметил исполнительный директор завода Петр Тюков, слова которого привели в "Высокоточных комплексах".

БМП-2М - модификация выпускающегося серийно с 1980 года БМП-2 с боевым модулем "Бережок", который вместо основного прицела наводчика БПК-2-42 получил комбинированный прицел с независимой системой стабилизации линии визирования в двух плоскостях. В нем объединены визирный оптический, тепловизионный и лазерный дальномерный каналы, а также канал наведения управляемой ракеты. Боевой модуль "Бережок" повышает боевые возможности БМП-2 примерно в 4 раза. Основным направлением модернизации БМП-2 с "Бережком" является установка автоматической всесуточной системы управления огнем (СУО) с комплексом управляемого вооружения "Корнет", обеспечивающим поражение тяжелобронированных целей на дальностях до 8 км, а также воздушных целей.

Новый комплекс вооружения БМП-2М включает целый ряд радикальных инноваций и технологических решений, обеспечивающих превосходство над американской БМП M2A3 "Брэдли" (Bradley) по огневой мощи примерно в 1,9 раза. При этом БМП-2 с данным комплексом вооружения превосходит штатную БМП-2 примерно в 3,8 раза. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Bradley
БМП-2
БМП-2М
БМП-3
Компании
КМЗ
Курганмашзавод
Минoбороны РФ
СКБМ Курган
СКБМ Самара
Похожие новости
14.09.2020
Российская бронетехника получит экранную броню
03.12.2019
Интервью с исполнительным директором ПАО "Курганский машиностроительный завод" Петром Тюковым
21.08.2014
НИИ Стали на пороге новых открытий (О вкладе российских разработчиков в создание ДЗ)
26.12.2012
Боевые гусеницы: для России актуально
04.04.2012
ОАЭ закажут 700 колесных БМП с «Бахчой»?
05.02.2009
Антикризисные меры "Концерна "Тракторные заводы" позволят обеспечить гособоронзаказ на 2009 г.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.07 12:36
  • 52722
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.07 10:02
  • 2575
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.07 09:18
  • 1
Нормальное отражение: ПВО России отбила украинские ракетные атаки
  • 12.07 08:50
  • 1
«Опасная цель». ВСУ пытались атаковать Крымский мост списанными ракетами
  • 12.07 01:33
  • 2
Ростех сообщил о готовности дальше наращивать объемы производства вооружения для МО РФ
  • 11.07 22:38
  • 477
Претензии к администрации сайта
  • 11.07 19:47
  • 3
Эксперт: ракеты С-200 устарели настолько, что больше опасны для украинской стороны
  • 11.07 17:26
  • 2
Ростех рассчитывает за 2-3 года начать ставить двигатели ПД-8 на вертолеты Ми-26
  • 11.07 15:40
  • 0
Тихановская и «полк Калиновского» ждут своего часа, чтобы напасть на Беларусь
  • 11.07 15:02
  • 0
СпецТек внедрил систему ТОиР в АО «Мытищинский машиностроительный завод»
  • 11.07 14:52
  • 14
Армия США впервые запустила ракету Tomahawk с наземной установки
  • 11.07 10:23
  • 1
Представитель Белого дома подтвердил планы США предложить «израильскую модель» гарантий безопасности для Украины
  • 11.07 08:58
  • 1
Группа «Вагнер» дает уроки
  • 10.07 21:07
  • 13
Песков сообщил, что глава группы "Вагнер" "уйдет" в Белоруссию
  • 10.07 18:49
  • 78
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214