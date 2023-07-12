Около Курильских островов корабли ТОФ отработали уничтожение подлодки противника

В учениях принимали участие МПК "Советская Гавань" и "Кореец"

Малые противолодочные корабли (МПК) Тихоокеанского флота (ТОФ) отработали поиск и уничтожение подводной лодки условного противника в районе островов Курильской гряды, сообщила во вторник пресс-служба флота.

"МПК ТОФ "Советская Гавань" и "Кореец" провели учение по поиску, слежению и уничтожению подводной лодки условного противника. По легенде учения, от морской авиации ТОФ поступила информация о нахождении в одном из районов островов Курильской гряды неопознанной подводной лодки. Командованием войск и сил на северо-востоке России было принято решение отправить в указанный район экипажи МПК соединения кораблей охраны водного района", - говорится в сообщении.

Корабли прибыли в назначенный район из акватории Охотского моря и приступили к поиску подводной лодки условного противника каждый в своем секторе. Моряки отработали необходимый алгоритм, обнаружили подлодку и классифицировали ее как вражескую.

"Благодаря грамотным и слаженным действиям личного состава все задачи в ходе учения были успешно выполнены", - уточнила пресс-служба. Уничтожение подводной лодки условного противника было сымитировано электронным способом.