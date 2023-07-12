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РИА Новости

"Курганмашзавод" нарастит выпуск боевых машин пехоты еще на 30 процентов

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Сборка БМД-4М в одном из цехов на ОАО "Курганмашзавод"
Сборка БМД-4М в одном из цехов на ОАО "Курганмашзавод".
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пятаков

"Курганмашзавод" до 2024 года нарастит выпуск боевых машин пехоты еще на 30 процентов

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. "Курганмашзавод" (входит в "Высокоточные комплексы" Ростеха) во втором полугодии 2023 года нарастит выпуск боевых машин пехоты и машин на их базе еще на 30%, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе "Высокоточных комплексов" со ссылкой на исполнительного директора завода Петра Тюкова.

Ранее во вторник в "Высокоточных комплексах" сообщили, что "Курганмашзавод" досрочно поставил очередную партию БМП-3 и модернизированных БМП-2М с боевым модулем "Бережок", закрыв в июне контракты с МО РФ со сроком исполнения в ноябре. Всего за первое полугодие 2023 года изготовлено 95% продукции от объема выработки за весь 2022 год.

"Производственная программа второго полугодия будет еще более жесткой. Нам предстоит изготовить продукции на 30% больше, чем за прошедшие шесть месяцев. Это кажется нереальным, но коллектив "Курганмашзавода", и это доказывает более чем 70-летняя история предприятия, приложит все усилия, чтобы сделать невозможное возможным. Ценой огромной концентрации сил и воли, высокого патриотического настроя", - сказал исполнительный директор "Курганмашзавода" Петр Тюков.

В пресс-службе холдинга напомнили, что коллектив завода почти год работает шесть дней в неделю по 12 часов, а на некоторых производственных участках – посменно круглосуточно.

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Страны
Россия
Продукция
БМП-2
БМП-2М
БМП-3
Компании
Курганмашзавод
Минoбороны РФ
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