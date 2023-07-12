"Курганмашзавод" поставил рекорд в выпуске и поставке БМП-3 и БМП-2М "Бережок"

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. "Курганмашзавод" (входит в "Высокоточные комплексы" Ростеха) досрочно поставил очередную партию БМП-3 и модернизированных БМП-2М с боевым модулем "Бережок" - в июне уже закрыты контракты с МО РФ со сроком исполнения в ноябре, а всего за первое полугодие 2023 года изготовлено 95% продукции от объема выработки за весь 2022 год, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе "Высокоточных комплексов".

"Курганмашзавод" опережающими темпами отгрузил очередную партию боевых машин пехоты в рамках гособоронзаказа. В июне закрыты контракты с Минобороны РФ со сроком исполнения в ноябре как по поставке новых БМП-3, так и БМП-3 после капитального ремонта. Всего за первое полугодие текущего года предприятие изготовило 95% продукции от общего объема выработки за 2022 год", - сообщили в холдинге.

Кроме того, фактически за несколько месяцев 2023 года на предприятии освоили капремонт БМП-2 с модернизацией под боевой модуль "Бережок". При этом, первая партия этих машин поставлена в конце июня, на месяц раньше срока в контракте, а механические модули с модернизацией под "Бережок" поставляются с апреля также с опережением графика.

В холдинге, при этом, не стали уточнять точное количество выпущенных и поставленных бронемашин.

В пресс-службе холдинга напомнили, что коллектив завода почти год работает шесть дней в неделю по 12 часов, а на некоторых производственных участках – посменно круглосуточно.