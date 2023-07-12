Первый польский танк PT-91 Twardy не пережил боевого дебюта на фронте

Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

В ходе боев на запорожском направлении воины- антифашисты уничтожили чешский Т-72ЕА, американский М113 и первый польский PT-91 Twardy.

Как отмечает "Российская газета" (проект РГ: русское оружие"), чешский Т-72ЕА заполыхал после встречи с миной.

Ударной волной сорвало гусеничную ленту и выбило опорный каток. Возможно, потом его еще добили артиллерийским снарядом или противотанковой управляемой ракетой. Ранее уже сообщалось о таких потерянных боевых машинах.

Сильное возгорание в американском гусеничном М113 тоже началось после того, как он наехал на спрятанный в земле сюрприз.

У польского PT-91 наблюдался внутренний пожар. Причем, если из люков башни к небу поднимается густой дым, то из открытого люка механика-водителя бьют языки пламени. Вспыхнувшее дизельное топливо видно под передней нижней лобовой деталью корпуса.

Украинские пропагандисты много говорили о неуязвимости этой модификации экспортного Т-72М1 начала 80-х годов, но, как мы видим, ничего выдающегося в этой поделке нет. В плане защищенности Twardy значительно уступают не только российским версиям "семьдесят второго", но даже и Т-62М, которые без особых последствий для экипажа могут переживать наезды на противотанковые мины.