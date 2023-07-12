Экс-аналитик ЦРУ считает, что Украину зимой ждет поражение из-за нехватки боеприпасов

Ларри Джонсон отметил, что США "в обозримом будущем не смогут производить достаточно снарядов" для Киева

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Поражение ждет украинские войска зимой из-за больших потерь, нехватки снарядов и неспособности Запада поставлять боеприпасы в необходимом количестве. Такое мнение выразил в понедельник бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон.

"Что будет с Украиной после декабря - спорный вопрос, так как нет никаких шансов, что она сможет продолжать боевые действия с такими потерями в личном составе и технике", - сказал он в беседе с ведущим подкаста Judging Freedom Эндрю Наполитано.

Эксперт добавил, что "Соединенные Штаты в обозримом будущем не смогут производить достаточно снарядов для Украины", а поставки кассетных боеприпасов связаны с тем, что у украинцев заканчиваются артиллерийские боеприпасы. "Все что у нас [США] осталось - немного старых боеприпасов на складах", - сказал Джонсон.

7 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. Он также отметил, что Киев предоставил Вашингтону письменные гарантии свести к минимуму риски для мирного населения при применении боеприпасов этого типа. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отмечал, что США намерены подобрать для Украины кассетные боеприпасы, которые якобы будут представлять минимальную угрозу для мирных жителей.

Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак, комментируя сообщения американских СМИ о том, что США предоставят Украине кассетные боеприпасы, заявил, что глава всемирной организации поддерживает Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов и выступает против применения этого вида вооружений на поле боя.