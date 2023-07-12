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Военное обозрение

Глава американской оборонной компании: мы хотим быть партнерами польской промышленности

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Источник изображения: topwar.ru

На днях на страницах издания «Defence24» появилось интервью с Майклом Уильямсоном, президентом компании Lockheed Martin International. Интервью было в основном связано с тем, что в ближайшем будущем Польша планирует закупить еще две боевые эскадрильи истребителей.

На вопрос о том, насколько руководство Lockheed Martin уверено, что будет продавать Польше F-35 или F-16, ответил, что их продукция «самая лучшая» и что его компания чувствует себя уверенно, и всегда поддерживает и уважает мнение каждого клиента.

Когда Майкла Уильямсона спросили, увеличит ли его компания плановое производство F-35 до более чем 160 в год, в связи с обострением ситуации в мире и увеличением заказов, он ответил:

Я только что был на одном из заводов по производству F-35 в Японии. Там мы посмотрели, как повысить эффективность производства. У них есть шесть станций, каждая из которых может работать на одном F-35 одновременно. Но японцы планируют сократить время производства на каждой из этих станций - процентов на 10-15. Это увеличит скорость поставок без строительства нового завода. Поэтому целью является максимальная эффективность, которая увеличит скорость доставки. Конечно, инвестиции в строительство новых заводов тоже возможны, но это долгосрочный процесс.

Кроме этого, первое лицо компании Martin Lockheed рассказал, каким он видит ближайшее развитие предприятия. Во время пандемии у Martin Lockheed возникали проблемы, например, с некоторыми деталями и производством F-35. Многие предметы в США производятся в одном месте. Сейчас же предприятие работает над расширением базы не только поставщиков, но и производства.

Далее журналист «Defence24» поинтересовался, насколько International рассматривает Польшу и ее промышленность в контексте расширения географии производства.

Мы хотим быть партнерами польской промышленности

- заявил Уильямсон и добавил:

Да, мы рассматриваем возможности расширения нашей базы поставщиков в Польше. Во многих случаях вы скорее первопроходцы, и в Польше большая квалифицированная рабочая сила. Мы уже проводим много работ по вертолетам и самолетам в Польше на наших мощностях. Идет интеграция польских шасси с нашими зенитными ракетными установками.

- ответил Майкл Уильямсон.

Кроме этого руководитель Martin Lockheed добавил, что в настоящее время они ищут дополнительные компании для инвестиций. Это не только поможет развить возможности для самой Польши, но также то, что произведенные детали и работы из Польши могут быть использованы в других странах мира.

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Япония
Продукция
F-16
F-35
Компании
Lockheed-Martin
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