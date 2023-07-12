Глава американской оборонной компании: мы хотим быть партнерами польской промышленности

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На днях на страницах издания «Defence24» появилось интервью с Майклом Уильямсоном, президентом компании Lockheed Martin International. Интервью было в основном связано с тем, что в ближайшем будущем Польша планирует закупить еще две боевые эскадрильи истребителей.
На вопрос о том, насколько руководство Lockheed Martin уверено, что будет продавать Польше F-35 или F-16, ответил, что их продукция «самая лучшая» и что его компания чувствует себя уверенно, и всегда поддерживает и уважает мнение каждого клиента.
Когда Майкла Уильямсона спросили, увеличит ли его компания плановое производство F-35 до более чем 160 в год, в связи с обострением ситуации в мире и увеличением заказов, он ответил:
Кроме этого, первое лицо компании Martin Lockheed рассказал, каким он видит ближайшее развитие предприятия. Во время пандемии у Martin Lockheed возникали проблемы, например, с некоторыми деталями и производством F-35. Многие предметы в США производятся в одном месте. Сейчас же предприятие работает над расширением базы не только поставщиков, но и производства.
Далее журналист «Defence24» поинтересовался, насколько International рассматривает Польшу и ее промышленность в контексте расширения географии производства.
- заявил Уильямсон и добавил:
- ответил Майкл Уильямсон.
Кроме этого руководитель Martin Lockheed добавил, что в настоящее время они ищут дополнительные компании для инвестиций. Это не только поможет развить возможности для самой Польши, но также то, что произведенные детали и работы из Польши могут быть использованы в других странах мира.