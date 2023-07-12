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Военное обозрение

Китайский флот пополняется новыми десантными кораблями на воздушной подушке советского проекта «Зубр»

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Источник изображения: topwar.ru

В социальных сетях появились изображения по меньшей мере двух новых корпусов малого десантного корабля на воздушной подушке «Зубр», состоящих на вооружении ВМС НОАК.

В связи с этим общее количество находящихся в китайском флоте МДК данного советского проекта достигает как минимум шести. Первый новый корпус под номером 3260 был впервые замечен в мае этого года; второй (3261) был запечатлен несколько дней назад.

Ранее Китай закупил два «Зубра» на Украине. Оба корабля (3325 и 3326) были поставлены к 2014 году. Впоследствии КНР построила собственными силами еще два МДК (которые были отнесены к проекту Type 728): оба под номерами 3327 и 3328 были поставлены к 2018 году. С тех пор как считалось, их производство прекратилось. Однако новые публикации опровергают это.

Наблюдаемые в настоящее время новые «Зубры» имеют незначительные отличия от 4 вымпелов, уже находящихся на вооружении. Так, они оснащены РЛС управления огнем в том месте, где на предыдущих кораблях была установлена электронно-оптическая система наведения. Конструкция мачты, на которой размещены навигационные радары и оборудование связи, также переработана, теперь она имеет крестообразную опорную конструкцию вместо более простой компоновки. Установка спасательного оборудования вдоль надстройки еще одно небольшое, но заметное отличие.

Источник изображения: topwar.ru

Пополнение флота этими недавно изготовленными единицами наводит на мысль, что ВМС НОАК намерены развернуть «Зубры» в более крупных масштабах

- отмечается в издании Naval News.

«Зубр» остается крупнейшим в мире кораблем на воздушной подушке, имея водоизмещение 555 тонн при полной загрузке. Он способен перевозить до трех ОБТ (по 50 тонн или меньше каждый) или 8-10 более легких бронированных машин на расстояние более 500 км со скоростью свыше 50 узлов.

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Страны
Китай
Украина
Продукция
Зубр
Проекты
12322 Зубр
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