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Интерфакс-АВН

Стартовал новый открытый набор в отряд космонавтов

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Центр подготовки космонавтов
Центр подготовки космонавтов.
Источник изображения: Фото: Центр подготовки космонавтов/РОСКОСМОС

Москва. 10 июля. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" объявил о начале четвертого открытого отбора в отряд космонавтов, в конкурсе может участвовать любой гражданин РФ в возрасте до 35 лет, заявки от претендентов принимаются до 30 октября 2023 года.

"Сегодня госкорпорация "Роскосмос" и Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина объявляют о начале открытого конкурса по отбору в кандидаты в космонавты Российской Федерации. Цель - обеспечение выполнения задач Федеральной космической программы Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе "Роскосмоса" в понедельник.

"В конкурсе может участвовать любой гражданин России, который удовлетворяет требованиям, предъявляемым к претендентам. По итогам конкурса планируется отобрать кандидатов в космонавты, которые пополнят отряд космонавтов Роскосмоса", - заявили в госкорпорации.

Там отметили, что заявления и документы или копии оригиналов от претендентов принимаются до 30 октября 2023 года.

Также сообщается, что конкурсная комиссия в ходе заочного отбора рассматривает документы, определяет претендентов, не соответствующих требованиям отбора, и извещает их об этом, отказ претенденту не требует специального обоснования и доводится до его сведения по телефону или электронной почте.

"Оставшиеся претенденты подлежат персональной проверке (тестированию) на соответствие требованиям к профессиональной пригодности в ходе очного этапа отбора. Конкурсная комиссия по телефону или электронной почте вызывает претендентов, прошедших заочный отбор, в ЦПК на очный отбор для проверки их на соответствие установленным требованиям", - говорится в сообщении.

"Решения межведомственной комиссии по отобранным претендентам публикуются на сайтах госкорпорации "Роскосмос" и ЦПК, а также доводятся персонально до всех отобранных кандидатов в космонавты", - сообщили в пресс-службе.

Это четвертый открытый отбор в отряд космонавтов. В 2012 году были отобраны восемь кандидатов в космонавты, в 2018 году - восемь, в 2021 году - четыре.

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Страны
Россия
Компании
КнААЗ Гагарина
Роскосмос
ЦПК Гагарина
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