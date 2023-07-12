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ТАСС

Rheinmetall планирует обеспечить 60% потребности ВСУ в боеприпасах в 2024 году

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Председатель германской группы Rheinmetall AG Армин Паппергер на фоне опытного образца танка Rheinmetall KF51 Panther
Председатель германской группы Rheinmetall AG Армин Паппергер на фоне опытного образца танка Rheinmetall KF51 Panther.
Источник изображения: DPA

Глава компании Армин Паппергер сообщил, что концерн намерен нарастить производство снарядов с 100 тыс. до 600 тыс. в год

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall собирается нарастить производство боеприпасов, чтобы обеспечить 60% потребности Вооруженных сил Украины (ВСУ) в снарядах. Об этом в понедельник сообщил телеканал CNN со ссылкой на интервью главы компании Армина Паппергера.

Паппергер сообщил, что концерн намерен нарастить производство снарядов с 100 тыс. до 600 тыс. в год в следующем году. По подсчетам главы концерна, таким образом Rheinmetall сможет обеспечить до 60% потребностей Украины в боеприпасах. Он отметил, что в настоящее время увеличение производства боеприпасов остается приоритетной задачей, более важной, чем производство новой военной техники.

Ранее Киев и его западные союзники неоднократно признавали, что ВСУ испытывают серьезную нехватку боеприпасов, а запасы Запада практически истощились. 

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Страны
Германия
Украина
Компании
Rheinmetall
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