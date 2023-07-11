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ТАСС

Госдеп: американские эксперты на встрече с Лавровым не представляли администрацию США

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Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне.
Источник изображения: © AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

Руководитель пресс-службы ведомства Мэттью Миллер отметил, что Вашингтон продолжает добиваться военной победы Киева, а не начала мирных переговоров по Украине

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Представители американского экспертного сообщества на апрельской встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке не представляли администрацию США и не выступали от ее лица. Это подтвердил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Они никоим образом не говорят от лица администрации", - отметил представитель американского внешнеполитического ведомства. "Они не занимаются проведением внешней политики США", - сказал про этих специалистов Миллер.

При этом он подчеркнул, что Вашингтон продолжает добиваться военной победы Киева, а не начала мирных переговоров по Украине. "В центре нашего внимания продолжает находиться оказание помощи Украине в том, чтобы она могла добиться успеха на поле боя", - заявил представитель Госдепартамента.

Как подчеркнула в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова, США пытаются выдать одну из дискуссий Лаврова с политологами на полях ООН за якобы имевшую место "встречу" с американскими политиками. Дипломат отметила, что в рамках дискуссии с политологами обсуждались современные международные отношения и глобальная повестка, ни о каком мирном плане по Украине не было и речи. 

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Украина
Компании
ООН
Персоны
Лавров Сергей
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