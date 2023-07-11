В Турции начали понимать, какой из НАТО "союзник"

НАТО в преддверии саммита альянса 11-12 июля внимательно следит за Турцией, чтобы убедить ее одобрить членство Швеции в организации. Члены альянса стучат в двери Анкары каждый раз, когда им это нужно, но изображают трех обезьян, закрывающих лапами глаза, уши и рот, когда речь идет о безопасности Турции. НАТО не предпринимала никаких действий ни против РПК, FETÖ, ИГИЛ*, ни перед лицом угроз со стороны Сирии.

Перед саммитом НАТО в столице Литвы, Вильнюсе, 11-12 июля, взоры обращены на Турцию, которая не одобряет присоединения к альянсу поддерживающей терроризм Швеции. Ожидается, что Турция, о которой вспоминают только в случае необходимости, на этот раз не растратит свой козырь впустую. В то время как усилия стран — членов НАТО убедить Турцию нарастают, НАТО за все время никогда не поддерживала Турцию как настоящего союзника. Несмотря на то, что Турция доказала свою состоятельность, успешно выполнив свои самые важные и опасные миссии в рамках НАТО, она не видела аналогичной самоотверженности со стороны альянса, даже когда больше всего в нем нуждалась. Турция, ставшая полноправным членом НАТО 18 февраля 1952 года, потеряла более 900 своих военнослужащих в Корее и принимала участие в критических миссиях в Афганистане, Ираке и Косово, при этом поддержка Турции со стороны Североатлантического альянса до настоящего времени не выходила за рамки слов.

Вместо поддержки тактика затягивания времени

В последнее время мы стали часто слышать от НАТО заявления в духе: "Ни один из наших союзников не становился жертвой терактов больше, чем Турция". Однако альянс всегда оставлял Турцию один на один с террористическими организациями и странами, с которыми у нее проблемы в отношениях. НАТО, фактически не поддерживающая нашу военную и дипломатическую борьбу с террористическими организациями, такими как Рабочая партия Курдистана (РПК), Отряды народной самообороны (YPG), Террористическая организация фетхуллахистов (FETÖ) и ИГИЛ*, придерживалась тактики затягивания времени вместо поддержки и тогда, когда Турция испытывала проблемы в отношениях с Сирией, Грецией, греческой администрацией Южного Кипра, Арменией, Россией, и всегда занимала противоположную сторону, как, например, в случае с претензиями армян о "геноциде".

После окончания войны в Персидском заливе США, Великобритания и Франция добились размещения военных сил в Турции на том основании, что Саддам может снова напасть на курдов. Оперативные соединения, прибывшие в Турцию в июле 1991 года, снабжали РПК оружием и припасами. Американцы этого не отрицали. Под крылом этих же сил РПК процветала в Северном Ираке.

Распахнули объятия террористам

Наши союзники по НАТО, США и ведущие страны Европы, распахнули объятия террористам из таких организаций, как РПК и FETÖ, лишивших жизни тысячи наших военных и граждан. Даже не включили в список террористических организацией те структуры, чьим атакам Турция подверглась внутри и вовне в том числе в ходе попытки государственного переворота 15 июля 2016 года. Даже тогда, во время путча, "так называемые союзники", распахнувшие объятия членам FETÖ наряду со сторонниками РПК, бросили Турцию одну, ожидая, что попытка госпереворота увенчается успехом. Они не только не ответили на запросы Турции об экстрадиции, но и позволили террористам в своих странах совершать действия против Турции и президента Реджепа Тайипа Эрдогана. При этом НАТО даже не призвала государства-члены встать на сторону Турции.

Наш самолет был сбит, НАТО не ответила

В 2012 году, когда Сирия сбила турецкий разведывательный самолет, а в турецком Акчакале в результате артиллерийского обстрела со стороны Сирии пятеро граждан Турции погибли, НАТО вновь предпочла оставить нашу страну в одиночестве. Аналогичным образом, когда ИГИЛ* в 2016 году атаковало гражданские населенные пункты ракетами, выпущенными в сторону Килиса, никто из руководства НАТО или стран — членов альянса не сказал: "Бомбардировка Турции означает бомбардировку территории НАТО".

Не продали даже фары военных автомобилей

НАТО, которая должна была остановить атаки на Турцию и даже предпринять контрдействия, не дала адекватного ответа даже на запросы Турции относительно систем противовоздушной обороны, а США не продали ракетные комплексы "Пэтриот" (Patriot) своему союзнику. Между тем "Пэтриоты", дислоцированные США и Германией в Турции, тоже были выведены. Некоторые страны — члены НАТО ввели явное или скрытое эмбарго в отношении Турции в сфере оборонной промышленности. Кое-кто не разрешает Турции импортировать даже фары военных автомобилей. Когда в сирийском Идлибе более 30 турецких военнослужащих погибли, союзники по НАТО и особенно США молча наблюдали за произошедшим. Несмотря на заявления НАТО якобы в поддержку Турции, потребность республики в системах противовоздушной обороны была проигнорирована.

Двойные стандарты

Когда же Турция закупила систему противовоздушной обороны С-400 у России для защиты своих границ и жизней своих граждан, наш союзник по НАТО, США, пригрозили нам санкциями на том основании, что эта система не соответствует вооружениям НАТО, и инициировали экономическую войну против Турции. В отношении турецких официальных лиц были введены санкции в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Однако, когда такие члены НАТО, как Греция, Болгария и Словакия, закупили С-300, никто не издал ни звука.

"Забота" с призывом к сдержанности

В силу того, что европейские страны составляют большинство среди членов НАТО, в ходе напряженности в отношениях Турции с такими игроками, как Греция и греческая администрация Южного Кипра, наблюдалась антитурецкая позиция. Во время правовых нарушений со стороны Греции и греческой администрации Южного Кипра на несправедливость закрывали глаза, оставаясь пассивными и призывая к "сдержанности". Одним из проявлений двойных стандартов НАТО стала поддержка странами — членами НАТО проведения буровых работ в Восточном Средиземноморье в обход Турецкой Республики Северного Кипра, о чем недавно объявила греко-кипрская сторона.

Греция вернулась так

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, твердо отстаивающий интересы Турции перед лицом членства Швеции в НАТО, обратил внимание на ошибки прошлых администраций в отношении возвращения Греции в НАТО в 1980 году. Греция вышла из военного крыла НАТО в ответ на миротворческую операцию на Кипре в 1974 году, а затем, когда пожалела и захотела вернуться, столкнулась с вето Турции. Возвращение Греции в альянс произошло через месяц после военного переворота 1980 года в Турецкой Республике.

Автор: Йылмаз Йылдыз (Yılmaz Yıldız)

* террористическая организация, запрещена в РФ