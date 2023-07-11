Россия решила действовать решительно в Арктике и уже нашла союзников на Юге

Несмотря на санкции, Россия целеустремленно занимается развитием Северного морского пути, пишет NHK. Сейчас Москва пытается втянуть в реализацию этого проекта страны Глобального Юга. ОАЭ уже откликнулись.

Ожесточенное американо-российское соперничество в условиях военного конфликта на Украине распространяется и на Арктику.

Москва активно продвигает в качестве национальной политики развитие Северного морского пути, в том числе строительство и развертывание атомных ледоколов. На фоне жестких экономических санкций Запада Россия пытается найти выход, соединив страны Северного Ледовитого океана и глобального Юга.

Северный морской путь (СМП) является кратчайшим маршрутом между Азией и Европой. Он более чем на 30% короче пути через Суэцкий канал. По этому маршруту уже транспортируется сжиженный природный газ, добываемый в Арктике. Поскольку из-за глобального потепления арктические льды активно тают, будущее России как морской державы в огромной степени зависит от реализации проекта Северного морского пути. Из-за конфликта на Украине обострился конфликт между Россией и другими арктическими прибрежными странами, такими, как США, Канада, Норвегия и другими. Тем не менее, Москва продолжает целеустремленно развивать проект СМП, твердо намереваясь к 2035 году увеличить грузопотоки по нему до 270 миллионов тонн, что более чем в четыре раза превышает текущий уровень.

Ядром этого мегапроекта является государственная корпорация по атомной энергии "Росатом". Одна из многочисленных сфер ответственности "Росатома" в Северном Ледовитом океане — развитие береговой инфраструктуры за счет размещения здесь высокомобильных мощных плавучих АЭС на корабельных платформах. В обозримой перспективе планируется довести число таких плавучих АЭС вдоль побережья, у которого проходит трасса СМП, до 15 единиц

Другое направление деятельности — ускорение развертывания атомных ледоколов в восточной части Северного морского пути, где льды особенно толстые. Это нужно, чтобы обеспечить круглогодичную эксплуатацию маршрута. В настоящее время у России имеется семь таких суперледоколов, но уже к 2026 году планируется увеличить их количество до девяти, а к 2030-м годам – до 13.

В июле 2018 года я освещал строительство атомного ледокола на судостроительном заводе в Санкт-Петербурге. На огромной верфи одновременно создавались три атомных ледокола. Там я вживую почувствовал твердое намерение России развивать мегапроект Северного морского пути. В то время строился атомный ледокол мощностью 60 мегаватт, и сообщалось, что он может работать во льдах толщиной три метра. Три таких ледокола уже работают в Северном Ледовитом океане. Кроме того, в России решено построить огромный атомный ледокол с мощностью 120 мегаватт. Сообщают, что он сможет работать на льдах толщиной уже четыре метра.

Почему Россия сохраняет такую энергию и решимость в Арктике, несмотря на жесткие санкции со стороны США и Европы? "Росатом" — крупнейшая в мире атомная энергетическая государственная компания, способная делать все, от обогащения урана до производства электроэнергии, а также переработки и хранения ядерных отходов. В советское время она называлась Министерством среднего машиностроения и активно участвовала в разработке и производстве ядерного оружия. "Росатом" управляет Запорожской АЭС на занятой Россией территории Украины.

Однако компания "Росатом" не входит ни в один санкционный список, например, США или Японии. Все дело в том, что на эту компанию приходится около 45% мирового производства обогащенного урана – сырья для атомной энергетики. Мировая энергетика, включая американскую, зависит от обогащенного "Росатомом" урана. Соединенные Штаты продолжают импортировать это сырье из России и платят за него один миллиард долларов в год. Несомненно, администрация Путина, сделав "Росатом" основной компанией в деле развития Северного морского пути, пытается воспользоваться особым положением этой компании, из-за которого Западу трудно подвести ее под свои санкции.

Сейчас Россия и "Росатом" пытаются втянуть в реализацию проекта Северного морского пути страны так называемого глобального Юга, например, с Ближнего Востока. В прошлом месяце в Санкт-Петербурге, родном городе Путина, прошел Петербургский международный экономический форум. В прошлом компании из Европы, США и Японии, стремившиеся инвестировать и участвовать в российском рынке, в основном в энергетическом секторе, часто участвовали в этих встречах. Но с началом конфликта на Украине западные компании из сферы ПМЭФ исчезли. Зато в этом году среди участников форума особенно выделялись представители глобального Юга, включая страны Ближнего Востока и Африки. ОАЭ, Объединенные Арабские Эмираты, направили особенно большую делегацию.

Объединенные Арабские Эмираты, как и другие страны Ближнего Востока, не участвуют в экономических санкциях против России. В то время как европейские, американские и японские авиакомпании отменили рейсы в страну, столица ОАЭ Абу-Даби по-прежнему связывает ее с остальным миром и служит "хабом" для перемещения людей и товаров в Россию и из России. На экономическом форуме в Санкт-Петербурге "Росатом" подписал соглашение с DP World, государственной глобальной транспортно-логистической компанией ОАЭ, о сотрудничестве в области экспедирования грузов и инвестиций с использованием Северного морского пути. DP World перевозит грузы и управляет портовыми терминалами по всему миру. Она существенно нарастила количество своих баз в Африке и работает над улучшением логистики с севера на юг из России и Центральной Азии через Каспийское море в Индийский океан.

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев сказал на форуме: "Несмотря на влияние санкций, превращение Северного морского пути в глобальный логистический маршрут принесет пользу и нашим коллегам в ОАЭ".

Председатель и главный исполнительный директор DP Султан Ахмед бин Сулайем отметил: "Мы — глобальная логистическая компания, а Россия — важный транспортный коридор, соединяющий Восток и Запад. У российского маршрута есть много преимуществ, позволяющих избежать сбоев в логистике, поэтому мы активно участвуем в [проекте] и оказываем ему всяческую поддержку".

Присоединившись к Северному морскому пути уже сейчас, DP World, скорее всего, повысит свою конкурентоспособность в будущем. С другой стороны, "Росатом", столкнувшись с жесткими санкциям США и других стран Запада целенаправленно работает над проектом увеличения экспорта товаров, энергетических и других ресурсов, а также продовольствия в страны глобального Юга, такие как Индия, Ближний Восток и Африка. В этом плане он активно осваивает арктическое побережье. Похоже, у России есть твердое намерение использовать глобальную сеть DP World для ускорения развития Северного морского пути, а также для получения товаров, технологий и средств, необходимых для продвижения проекта СМП на глобальном Юге.

Четвертого июля в онлайн-режиме прошла встреча на высшем уровне Шанхайской организации сотрудничества под председательством Индии, и Иран стал официальным государством-членом этой организации. Присоединение Тегерана к ШОС отражает намерение Пекина и Москвы соединить коридоры "Восток – Запад", такие как Северный морской путь и китайский "Один пояс, один путь", с коридором "Север – Юг", который проходит через Россию к Каспийскому морю, Центральной Азии, Ирану и Индийскому океану.

Хотя Индия и стала впервые страной-председателем Шанхайской организации сотрудничества, встреча проходила не в очном, а онлайн режиме. Это позволило государствам глобального Юга сохранить свою позицию несогласия с западными санкциями против России. Однако то, как далеко они готовы зайти в сотрудничестве с Москвой, остается вопросом. Во всяком случае, сейчас можно сказать, что, пока конфликт на Украине не закончится, эти связи будут несколько ограничены.

Быстрое таяние льдов в Северном Ледовитом океан, вызванное глобальным потеплением, и стало одной из причин развития Северного морского пути. Другая причина – окончание холодной войны, которое позволило наладить логистику в направлении восток-запад. Однако из-за конфликта на Украине Европа и Соединенные Штаты находятся в жесткой конфронтации с Россией. И хотя Москва демонстрирует оптимистичный настрой в отношении реализации проекта Северного морского пути, можно сказать, что геополитическая ситуация вокруг него осложнилась.

Северный Ледовитый океан также является ближайшей точкой соприкосновения, где реально противостоят друг другу ядерные потенциалы США и России. Со времен холодной войны американские и советские атомные подводные лодки выслеживают и преследуют друг друга в этих покрытых льдами водах. Но теперь лед начал таять, и эти открытые океанские просторы стали некоей военной линией разграничения между Россией и странами-членами НАТО, такими как США, Канада и Норвегия. Арктический совет, который был форумом для обсуждения вопросов, требующих международного сотрудничества в Арктике, фактически перестал функционировать в условиях конфликта между Москвой и Вашингтоном.

Однако в арктическом регионе есть много проблем, требующих международного сотрудничества и тонкой балансировки интересов сторон. Среди них – сохранение экосистемы Северного Ледовитого океана, борьба с глобальным потеплением, сохранение привычных условий жизни и среды обитания местных малочисленных народов. Как продолжать диалог с Россией, чтобы защитить Северный Ледовитый океан, который сильно влияет на весь земной шар, — сложный вопрос.

Автор статьи: Итиё Исикава (Ichiyo Ishikawa)