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Военное обозрение

В британской армии имитируют российские войска для отработки уроков украинского конфликта

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Источник изображения: topwar.ru

Каждые две недели британская армия собирает сведения с поля боя в незалежной и из расположенного в немецком Висбадене «Центра поддержки Украины». На основе этой информации составляются аналитические отчеты.

Западные армии усердно определяют, какие уроки они могут извлечь, учась многому на украинском конфликте

- говорится в издании Economist.

Имитация российских войск

Так, на равнине Солсбери батальон парашютно-десантного полка британской армии играет роль группы «Ганнибал» – «подразделения, которое имитирует российские войска, пытаясь действовать в соответствии с доктриной ВС РФ». Противостоящие ему батальоны копируют ВСУ, ведя точный огонь, обширную разведку, генерируя мощные помехи, маскируя технику в ИК-диапазоне и соблюдая режим тишины.

Как указывается, в первом раунде учений «Ганнибал» нанес поражение условному противнику, выйдя на источник высокочастотной радиосвязи, во втором – обнаружил неприятеля из-за неэффективного камуфляжа, в третьем – нанес удар по часовому, сбившему БПЛА.

К пятому раунду [учений] обороняющиеся поумнели и использовали излучатели-приманки

- говорится в прессе.

Как отмечается в издании, учения не могут стать гарантом победы в битве, так как тактика боя на Украине постоянно меняется, поскольку войска не перестают адаптироваться к динамичным условиям сражений. Но можно сделать общие выводы из текущего конфликта.

Источник изображения: topwar.ru

Уроки из украинского конфликта

Как указывается в издании, во-первых, современное поле боя «стало беспощадным местом». Современные сенсоры дают картину сражения, боеприпасы могут поражать объекты с беспрецедентной точностью, а ИИ, работающий с борта БПЛА или в штабе, подпитываемый потоками данных, может определять цели и расставлять приоритеты с огромной скоростью.

Западные армии не оптимизированы для овладения этими технологиями

- полагает автор.

Во-вторых, войска должны уметь рассредоточиться, прятаться и продолжать движение. Камуфляж и обман снова в моде, как и физическая форма, без которой невозможно постоянное маневрирование на поле боя. Штабы должны уменьшаться в размерах, часто менять местоположение и маскировать свое радиоизлучение. Отмечается, что украинские войска, на собственном горьком опыте научившись минимизировать радиоэлектронный след, не включают свои мобильные телефоны даже [во время учений] в английской сельской местности.

В-третьих, технологии позволяют перейти от концентрированных боевых порядков к рассеянным на поле боя группам. Взвод, имеющий доступ к украинскому приложению Delta и терминалу Starlink, может видеть цели, которые когда-то были прерогативой командования, и наносить по ним удары. Но это усложняет логистику из-за необходимости доставки припасов большему числу небольших подразделений.

Имеется и четвертый урок. Технологии могут сделать войну более эффективной, но если они присутствуют у обеих сторон, то это повлечет за собой огромные потери в виде крови, металла и ресурсов. Армии, не имеющие достаточных размеров и глубины, чтобы нести потери и оставаться жизнеспособными на поле боя, могут обнаружить, что никакое цифровое волшебство или тактический ум не смогут их спасти

- делается вывод в издании.

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Страны
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
AI
БПЛА
Военные учения
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