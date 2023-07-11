Порошенко назвал неприемлемыми для Киева гарантии безопасности по "израильской модели"

Бывший президент Украины считает, что "членство в НАТО является более дешевым вариантом"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Бывший украинский президент Петр Порошенко выразил мнение, что для Украины неприемлемы гарантии безопасности подобные тем, что Запад предоставляет Израилю, и заявил, что украинскую сторону устроит только приглашение вступить в НАТО после окончания конфликта.

В статье, опубликованной в американском журнале Newsweek, Порошенко напомнил, что Украине в качестве одной из альтернатив членства в НАТО предлагается так называемая израильская модель, которая предусматривает крупномасштабные поставки вооружений и некоторые гарантии безопасности, не сопоставимые с гарантиями, которые имеют члены НАТО. "Это не является вариантом", - считает Порошенко. Он заявил, что страны - оппоненты Израиля и Украины относятся к разным "весовым категориям".

"Членство в НАТО является более дешевым вариантом, чем израильская модель, поскольку неформальные гарантии безопасности являются более дорогими с экономической и политической точек зрения", - добавил Порошенко.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина не получит приглашения в НАТО на предстоящем 11-12 июля саммите в Вильнюсе, но ей будет направлен сильный сигнал, что "двери альянса остаются открыты". Он также сообщил, что НАТО примет многолетнюю программу военной помощи Украине, которая должна реализовываться вне зависимости от хода конфликта с Россией.

8 июля президент США Джо Байден заявил, что Штаты готовы предоставить Украине гарантии безопасности по "израильской модели", пока страна не вступит в НАТО. Как сообщала газета The New York Times со ссылкой на помощников президента США, эта модель подразумевает "10-летние обязательства в области безопасности", однако обязательства перед Киевом будут "практически наверняка менее долгосрочными". В Киеве подтвердили достоверность этих сведений.