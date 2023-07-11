Восстановленная после пожара многоцелевая АПЛ Perle класса Rubis вернулась в состав французского флота

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В состав Военно-морских сил Франция после восстановительных работ вернулась атомная подводная лодка Perle класса Rubis. Об этом в одной из запрещенных в России соцсетей сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Многоцелевая атомная подводная лодка Perle S606 класса Rubis была заложена 27 марта 1987 года, спущена на воду 22 сентября 1990 и вошла в состав ВМС Франции 7 июля 1993 года. В 2019 году она встала на очередное техобслуживание в Тулоне, а в июне 2020-го во время нахождения в сухом доке на ее борту вспыхнул пожар, который тушили 13 часов.

Сильней всего пострадала носовая часть субмарины, под воздействием огня металл изменил свои свойства, после чего о восстановлении подлодки в таком виде речи не шло. Но выход был найден, вместо поврежденной носовой части на Perle поставили аналогичную от уже списанной подлодки. Работы проводили специалисты Naval Group, о завершении восстановления субмарины объявили в начале ноября прошлого года.

10 ноября 2022 года подлодку вывели из сухого дока, после чего она прошла несколько этапов испытаний, включая статическое погружение в гавани Тулона, совершенное в мае этого года. 30 июня Министерство обороны Франции официально объявило о завершении послеремонтных испытаний АПЛ, 6 июля субмарина вернулась в боевой состав французских ВМС.

Многоцелевая АПЛ Perle имеет следующие характеристики: водоизмещение надводное - 2449 т, подводное - 2713 т, длина - 73,6 м, ширина - 7,6 м, осадка - 6,4 м. ГЭУ: ядерный реактор CAS-48 мощностью 48 МВт со встроенной теплообменной системой; два турбогенератора, работающих на один гребной вал; резервный дизель-генератор. Скорость подводная макс - 25 узлов, рабочая глубина погружения - 300 м, предельная - 500 метров, автономность 60 суток, экипаж 68 человек, включая восемь офицеров. Вооружение: четыре 533-мм носовых торпедных аппарата, ПКР SM-39 "Экзосет", торпеды F-17 мод. 2, мины FG-29.