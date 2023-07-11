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Газета.ru

«Опасная цель». ВСУ пытались атаковать Крымский мост списанными ракетами

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Источник изображения: gazeta.ru

Минобороны: Киев атаковал ракетами С-200 объекты в Крыму, Калужской и Ростовской областях

Украинские военные 9 июля попытались атаковать зенитными ракетами С-200 объекты в Крыму, Ростовской и Калужской областях, сообщил глава штаба Воздушно-космических сил Виктор Афзалов в докладе начальнику Генштаба Валерию Герасимову. Военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок объяснил, как ВСУ могут использовать списанные советские ракеты. А выступление Герасимова явилось по сути ответом на сообщения западных СМИ о якобы снятии генерала армии с поста начальника Генерального штаба РФ.

Киев 9 июля попытался нанести удар по объектам в Крыму, Ростовской и Калужских областях модифицированными зенитными ракетами С-200, сообщил начальник главного штаба Воздушно-космических сил Виктор Азафалов в докладе командующему российской группировки войск в зоне СВО Валерию Герасимову.

«Средствами ПВО уничтожены две ракеты, атаковавшие Керченский транспортный переход (Крымский мост - "Газета.Ru") и аэродром Морозовск, еще две аналогичные ракеты отклонены средствами РЭБ. Жертв и разрушений нет»,

- сообщил Азафалов.

ЗРК С-200 находятся в эксплуатации армий Азербайджана, Болгарии, Ирана, Казахстана, КНДР, Польши, Сирии и Туркмении. В России, на Украине, в Белоруссии, Чехии, Венгрии и других странах - сняты с вооружения.

В свою очередь Герасимов поставил задачу начальнику Главного разведывательного управления и должностным лицам командного пункта объединенной группировки организовать работу по упреждению подобных ударов - выявлять места хранения, подготовки и стартовых позиций С-200 и других средств поражения противника.

Обычная, но опасная цель

Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок объяснил, что зенитную управляемую ракету переделать в оперативно-тактическую не так сложно, - «все необходимые компетенции у украинской стороны для этого имеются, у них же целая школа ракетостроения». Также, отметил он, противник руководствуется принципом "что ж добру пропадать - лучше так будем стрелять".

«Речь может идти о зенитных управляемых ракетах ЗРС С-200В типа 5В28 и 5В28Н. Ракета весит более 7 тонн (7068 кг). Вес боевой части - 217,5 кг с 37 тыс. готовых поражающих элементов (стальные шары весом 2-2,5 г). Дальняя граница зоны поражения при стрельбе по воздушным целям - 240 км. Однако по баллистической траектории ЗУР может пролететь в два раза дальше. Такие случаи отмечались на полигоне Сары-Шаган»,

- рассказал он.

По словам Ходаренка, ракет типа 5В28 на складах украинских военных должно сохраниться еще много, вероятно, не все из них были утилизировали. «В свое время в каждой зенитной ракетной бригаде на Украине была группа зенитных ракетных дивизионов С-200В. В 96-й бригаде (место базирования - Киев) их было даже две», - отметил он.

Он также отметил, что 5В28 при модификации представляет собой обычную баллистическую цель, чья скорость составляет примерно 800 м/сек, а масса боевой части - 217,5 кг.

«Ее (модернизированную ракету от С-200) может поражать любая ЗРС (зенитно-ракетная система), имеющая потенциал нестратегической ПРО. Конечно, [цель] опасная», - заключил он.

В Британии уволили Герасимова

Накануне британская газета Daily Mail со ссылкой на The Moscow Times и некоторые российские Telegram-каналы сообщила о якобы отставке Герасимова с должности командующего Объединенной группировкой войск. По данным газеты, на его место уже назначен командующий ВДВ Михаил Теплинский.

"Герасимов останется руководить вооруженными силами России в качестве начальника генерального штаба, но общая ответственность за СВО теперь переходит к 54-летнему Теплинскому", - говорится в публикации.


Михаил Родионов

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