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Ростех

Ростех запустил производство новых ракет против града

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Чебоксарское производственное объединение им. В.И. Чапаева Госкорпорации Ростех запустило серийное производство новых противоградовых ракет «Алазань-8М», обладающих улучшенными характеристиками. Ракеты способны сократить потери сельскохозяйственных культур от града в южных регионах страны на 70-90%. Первые изделия уже отправлены в специализированные метеослужбы.

Единственным в России средством защиты от градобития являются ракеты линейки «Алазань». Они распыляют специальный реагент в облаках, что приводит к выпадению дождя вместо града. Ракета «Алазань-8М» – улучшенная версия популярной «Алазани-6». От предшественницы она отличается меньшим калибром и новым льдообразующим составом со сниженным содержанием серебра. Это позволило на 20% снизить затраты на материалы и сделать новинку более доступной для заказчиков.

«Противоградовая ракета «Алазань-8М» имеет высокую эффективность, превосходит по характеристикам иностранные и российские аналоги и при этом дешевле их. Она позволяет сократить потери сельхозпродукции от ледяных осадков, экономит государству колоссальные средства и очень быстро окупается. Мы фиксируем рост спроса на такую продукцию, а потому развернули в Чебоксарах серийное производство новой «Алазани». При необходимости АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» способно полностью закрыть потребности как потребителей внутри страны, так и зарубежных заказчиков. Первые изделия уже переданы на испытания военизированным службам Росгидромета», – сообщили в Ростехе.

Противоградовые ракеты линейки «Алазань» широко применяются как в России, так и за рубежом. Они способны поражать градоопасные облака на расстоянии до 10 и на высотах более 8 километров. Для их производства используются только экологически чистые компоненты. Ракета снабжена системой самоликвидации: она дробится в воздухе на мелкие осколки, которые не причиняют вреда ни людям, ни постройкам на земле. При этом реагент в составе «Алазани» полностью безвреден для окружающей среды.

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Россия
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Ростех
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