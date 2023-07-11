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Предприятие Уралвагонзавода поставило Минобороны двигатели В-46

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В-46
В-46.
Источник изображения: rostec.ru

81 бронетанковый ремонтный завод концерна «Уралвагонзавод» поставил на базы Министерства обороны РФ очередную партию капитально отремонтированных двигателей типа В-46 и силовых агрегатов.

После капремонта двигатели прошли весь цикл необходимых испытаний. Такие тесты нужны для проверкирешают многие задачи проверки: двигателя на соответствие техническим условиям, надежности, работоспособности и и наличие наличие дополнительных ресурсов.

Двигатели типа В-46 – востребованный тип двигателей, который устанавливается на ряд боевых машин. Он надежен и прост в эксплуатации. Отремонтированные двигатели успешно прошли испытания, приняты военным представительством и отгружены согласно госконтракту между АО «81 БТРЗ» и Министерством обороны России.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
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