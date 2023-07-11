Мариинский прииск запустит полный цикл производства металла для космической и атомной промышленности

АО «Мариинский прииск», находящееся под управлением компании «РТ-Капитал» Госкорпорации Ростех, перейдет на полный цикл выпуска металлического бериллия, востребованного в атомной, космической и других стратегических отраслях промышленности. Новая флотационная фабрика, которая будет построена в рамках инвестпроекта по развитию Мариинского прииска в течение ближайших трех лет, сможет перерабатывать до 250 тыс. тонн изумрудно-бериллиевой руды и выпускать до 50 тонн ценного металла.

Металлический бериллий – редкий металл, который производится путем переработки изумрудно-бериллиевых руд и в дальнейшем используется в космической и атомной промышленности.

Мариинский прииск ведет добычу сырья на Малышевском и Аульском месторождениях в Свердловской области. Подтвержденные запасы залежей оцениваются более чем в 13 400 тонн. Еще порядка 17 300 тонн запасов приходится на оксид бериллия, который применяется в ракетных двигателях и в качестве прозрачного защитного покрытия на зеркалах телескопов. Этих объемов в совокупности достаточно для того, чтобы обеспечить загрузку будущей фабрики на 30–50 лет вперед.

Обогащение руды будет вестись по технологии флотации. Ее разработкой совместно с Мариинским прииском займутся компания «Уралмеханобр» и Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии (ВНИИХТ).

«Мариинский прииск – единственное в России и Европе действующее предприятие по промышленной добыче бериллиевого концентрата, которое располагает серьезным потенциалом для организации полного цикла производства бериллия. Запуск флотационной фабрики позволит нам исключить из производственной цепочки иностранных посредников и значительно повысить экономическую эффективность этого процесса. В соответствии с проектом, мощности будущей флотационной фабрики позволят ежегодно перерабатывать до 250 тыс. тонн руды с последующим выпуском не менее 50 тонн готового металлического бериллия», – рассказал заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Александр Назаров.

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) инвестиционного проекта по развитию Мариинского прииска было впервые проведено в сентябре 2022 года и актуализировано в текущем году. По его итогам прирост числящихся на государственном балансе запасов изумрудно-бериллиевой руды составил 30%, а оксида бериллия – 10%. В ближайшее время предприятие планирует получить ТЭО на разработку отвалов, закупку современного оборудования и модернизацию существующей фабрики.

Малышевское месторождение, разрабатываемое Мариинским прииском, – это одно из трех месторождений изумрудов в мире и единственное в Российской Федерации. Основными его полезными ископаемыми являются изумруд и берилл – сырье для производства металлического бериллия, а также попутные полезные ископаемые – александрит, фенакит, хризоберилл, ювелирно-поделочный берилл, флогопит и редкие щелочные металлы (литий, рубидий, цезий). Металлический бериллий используется в стратегически важных направлениях промышленности, таких как металлургическая, атомная, электронная и другие.