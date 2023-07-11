Еврокомиссия прокомментировала решение США передать кассетные боеприпасы

Представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Масрали заявила о поддержке ЕС предоставления "боеприпасов Украине для самообороны"

БРЮССЕЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Евросоюз поддерживает поставки Украине боеприпасов для самообороны. Об этом заявила в понедельник представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Масрали на пресс-конференции в Брюсселе, комментируя решение США поставить Киеву кассетные боеприпасы.

"Мы в курсе объявления о поставке кассетных боеприпасов в рамках нового пакета помощи США Украине. Это вопрос между странами, поставляющими боеприпасы, и Украиной. Но в целом мы поддерживаем предоставление боеприпасов Украине для самообороны", - сказала она.

7 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. Он также отметил, что Киев предоставил Вашингтону письменные гарантии того, чтобы свести к минимуму риски для мирного населения при применении боеприпасов этого типа. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в четверг отмечал, что США намерены подобрать для Украины кассетные боеприпасы, которые якобы будут представлять минимальную угрозу для мирных жителей.

Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак, комментируя сообщения американских СМИ о том, что США предоставят Украине кассетные боеприпасы, заявил, что глава всемирной организации поддерживает Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов и выступает против применения этого вида вооружений на поле боя.