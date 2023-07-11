В МИД ФРГ заявили, что Германия не будет поставлять кассетные боеприпасы Украине

Также МИД выразил надежду на то, что американская сторона учитывала сценарий возможного обострения конфликта в свете поставок этих зарядов

БЕРЛИН, 10 июля. /ТАСС/. Германия не поставляла и не будет поставлять кассетные боеприпасы Украине. Об этом заявил в понедельник на брифинге представитель МИД ФРГ.

"Мы не поставляли это оружие и не будем его поставлять", - сказал он, утверждая, что в США решению о передаче Киеву таких снарядов "предшествовал долгий процесс взвешивания" возможных последствий. В МИД Германии выразили также надежду на то, что американская сторона учитывала сценарий возможного обострения конфликта в свете поставок кассетных боеприпасов.

7 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. Он также отметил, что Киев предоставил Вашингтону письменные гарантии того, что сведет к минимуму риски для мирного населения при применении боеприпасов этого типа.

Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак, комментируя сообщения американских СМИ о передаче Украине кассетных боеприпасов, заявил, что глава всемирной организации поддерживает Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов и выступает против применения этого вида вооружений на поле боя.

Бомбовые кассеты могут содержать сотни отдельных боеприпасов. При подрыве кассеты в воздухе они разбрасываются по площади в десятки квадратных метров. Часть из них не разрывается немедленно и остается лежать на земле, представляя угрозу для мирных жителей спустя долгое время после окончания конфликта. В 2008 году была принята Конвенция о запрещении кассетных боеприпасов, к которой на данный момент присоединились 111 стран, включая Германию, еще 12 ее подписали, но пока не ратифицировали.