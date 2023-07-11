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ТАСС

Глава Rheinmetall призвал страны НАТО нарастить оборонные расходы до 3% ВВП

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Председатель германской группы Rheinmetall AG Армин Паппергер на фоне опытного образца танка Rheinmetall KF51 Panther
Председатель германской группы Rheinmetall AG Армин Паппергер на фоне опытного образца танка Rheinmetall KF51 Panther.
Источник изображения: DPA

Армин Паппергер считает, что это необходимо для возможного вооруженного конфликта с Россией

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Страны - участницы НАТО должны нарастить военные расходы не до 2%, а до 3% от своего валового внутреннего продукта (ВВП) на случай вооруженного конфликта с Россией. С таким утверждением, как сообщает телеканал CNN, выступил в понедельник глава германского оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

По его словам в интервью телеканалу, НАТО необходимо увеличить целевое значение оборонных расходов минимум до 3% от ВВП, иначе Европа не сможет как следует защитить себя в случае вооруженного конфликта с Россией. Европейским странам - участницам альянса нужно инвестировать больше средств в военное производство, добавил он. Кроме того, по мнению главы концерна, в настоящее время запасы боеприпасов европейских стран истощены, чтобы их восполнить, потребуется несколько лет.

В этом контексте он отметил, что украинский конфликт стал "решающим фактором", который ускорил процесс согласования проектов по наращиванию производства военной техники и боеприпасов в Европе. Если раньше он мог длиться "несколько лет", то сейчас речь идет "лишь о нескольких месяцах".

В июле германские СМИ сообщили, что Rheinmetall извлекает серьезную выгоду из конфликта на Украине и ожидает в ближайшие годы двузначного роста оборота. По данным газеты Welt, концерн в 2022 году получил на 18% больше заказов, чем годом ранее. На заводе в коммуне Унтерлюс (федеральная земля Нижняя Саксония) тысячи людей работают в три смены "для снабжения оружием Украины". В июне Паппергер заявил в эфире телеканала ZDF, что его компания ожидает в 2023 году получить заказы на рекордные €15-20 млрд.

Министр обороны США Ллойд Остин, выступая в июне на пресс-конференции по итогам встречи глав военных ведомств стран - членов Североатлантического альянса в Брюсселе, заявил, что в НАТО достигнуто "широкое согласие" по поводу необходимости увеличения расходов на оборону. По его словам, многие страны "страстно стремятся к тому, чтобы выйти на уровень выше 2%" ВВП. 

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Страны
Россия
США
Украина
Компании
Rheinmetall
Проекты
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